「新南向已落實裡子外交」　童振源：歡迎韓國瑜有空來泰國

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜12日在臉書直播開講「外交政策」，提出「裡子外交」三部曲，包括產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台。對此，駐泰代表童振源13日表示，這是好想法，但是新南向政策已經落實裡子外交，「歡迎韓市長有空可以來泰國看看，我會親自陪同韓市長，讓韓市長多多暸解新南向政策的內涵、作法與成效。」

韓國瑜12日邀請國政顧問團外交組召集人何思因教授、資深外交官介文汲大使，一同提出富國利民、裡子外交三部曲兩大政策方針，讓中華民國裡外兼顧、走出困境。韓國瑜直播一開始就痛批，總統蔡英文執政以來，台灣邦交國從22國變成17國，任內無簽訂自由貿易協定、也沒有加入區域經濟整合，以及7個駐外代表處降格改名，不再受邀世界衛生大會和國際民航組織等國際會議、南向政策也缺乏亮點。

對此，童振源13日透過臉書表示，受總統任命，他到泰國2年多的每一天都在泰國推動裡子外交，以昨天行程為例，早上先與泰方討論農業合作事宜，特別希望引進台灣農企業及泰國台商與泰方合作，中午與泰國外商協會主席共同直播，說明台泰智慧城市合作潛力與發展趨勢，下午再到泰國亞洲國際醫療展，跑完51家台灣來參展的拓銷廠商，為他們加油打氣，同時提供台泰醫衛交流服務平台協助他們在泰國拓展業務，晚上感謝泰方企業對於台泰微電影節的贊助，並且促進台商與泰商交流。

童振源指出，經過3年的新南向政策推動，目前台泰經貿關係已經發展成雙向與全面合作的發展夥伴關係，合作層面包括雙向投資、雙向教育、雙向觀光、官員交流、智慧城市合作，這是台泰關係的新時代與新階段。

在雙向投資方面，童振源表示，台灣2018年投資泰國2.3億美元、增長56.6%，2019上半年，台灣企業向泰國申請投資金額為1.5億美元、增長211％；泰國2018年則投資台灣6,999萬美元、增加942%，創歷史新高，2019上半年也投資5,487萬美元、增長88.8%。

在雙向教育方面，童振源指出，2018年泰國學生到台灣留學人數為3,236人、增長52.3%，台灣到新南向國家的10個國家公費生之中，就有6個選擇到泰國留學。至於雙向觀光的部分，2018年台灣民眾赴泰國觀光人數將近68萬人次、增長23%，2019上半年也持續增長22%，而2018年泰國民眾赴台觀光人數超過32萬人次、增長9.4%，2019上半年更持續增長29.1%。

在官員交流方面，泰國駐台代表通才大使指出，2018年泰國官方來台人次比前一年增加約75%，訪台最高層級為司長級官員，主要進行有關農業、醫學、工業等領域的交流。

關於智慧城市合作，童振源表示，在2019年8月20日台泰產業高峰會議上，台灣的中興工程顧問公司董事長陳伸賢與泰國Amata安美達集團總裁邱威功簽訂合作備忘錄，要在泰國安美達工業區成立Amata Taipei Smart City，「這項合作案將讓台泰經濟合作關係從原來的製造業、出口為主，走向軟硬系統整合、內需為主，朝向智能經濟全方位合作的發展夥伴關係新時代。」

最後，童振源強調，歡迎韓國瑜有空可以到泰國看看，並承諾會親自陪同韓國瑜，讓他多多暸解新南向政策的內涵、作法與成效。