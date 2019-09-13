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慘輸小英！中時民調「狠輾韓國瑜當老三」...郭董也超車　網傻：被收買了？

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網搜小組／劉維榛報導

2020總統大選鳴槍，不過正當要團結奮戰之時，鴻海創辦人郭台銘震撼宣布退黨後，藍營分裂隱憂加據！如今《旺旺中時》艾普羅民調出爐，指出藍綠PK，或是三方激戰，韓國瑜都輸給總統蔡英文，甚至也追在郭董腳後。不過網友一看全驚呆，直呼「我眼睛有業障嗎？這是中時民調？」

據《旺旺中時》艾普羅民調指出，若藍綠陣營一對一直球對決，蔡英文會以38.1%完勝韓國瑜的25.7%，雙方差距12.4%。另一項數據顯示，倘若郭董退出藍營，也未與民眾黨柯文哲聯盟，獨自一人出馬競選，「三腳督」情況下進行PK，支持率分別為，蔡英文29.8%、郭台銘為24.3%，韓國瑜為22.8%。

另外，假設郭台銘退出國民黨後，另與柯文哲牽手合作，排序依舊不動，支持率分別為蔡英文29.1%、郭台銘25.9%、韓國瑜22.8%。值得注意的是，韓國瑜都緊追蔡郭兩人的後頭。

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▲慘輸小英！中時民調「狠輾韓國瑜」...郭董也超車　韓粉看傻：被收買了？（圖／翻攝PTT）

▲韓粉看傻：被收買了？（圖／翻攝PTT）

民調曝光後，掀起PTT網友關注，紛紛直言不敢相信，「這太詭異了」、「感覺中時又要搞什麼花樣」、「韓粉要崩潰了，連最忠誠的艾普羅都XDD」、「果凍好猛，開始想幫果凍加油了」、「中時造反了啊？」、「今天中時是不是故意放出來」、「鋼鐵韓粉只剩快2成？」、「這是假的吧，韓怎麼可能第三」、「剛退黨就放餌ㄟ」、「太假了」、「說好的憨導造勢一次民調上升3%呢」。

►生火了！連我媽都用到發光

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