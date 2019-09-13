韓國瑜拋「裡子外交」　蔡英文4方向回擊：外交需要國際視野來處理

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜12日在臉書直播開講「外交政策」，提出「裡子外交」三部曲，當中包括產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台。對此，總統蔡英文13日受訪時提出四點方向回擊，強調外交不是裡子或面子問題，而是實實在在的高度挑戰。

韓國瑜邀請國政顧問團外交組召集人何思因教授、資深外交官介文汲大使，一同提出富國利民、裡子外交三部曲兩大政策方針，讓中華民國裡外兼顧、走出困境。韓國瑜直播一開始就痛批，蔡英文執政三年半以來，台灣邦交國從22國變成17國，任內無簽訂自由貿易協定、也沒有加入區域經濟整合，以及7個駐外代表處降格改名，不再受邀世界衛生大會和國際民航組織等國際會議、南向政策也缺乏亮點。

面對韓國瑜拋出「裡子外交」，蔡英文回應，外交不是裡子或面子問題，而是實實在在高度挑戰，需要國際視野、足夠歷練的人來處理。

蔡英文提出四點方向，第一點，對中華民國來說，外交很清楚要跟國際共享普世價值，結交更多朋友，在很多議題上，一起讓這種價值影響更多人，遇到問題也會有朋友替我國發生、捍衛我們的價值。

第二點，蔡英文說，做為區域的一份子，必須善盡區域和平穩定的責任；第三是對需要幫助之國家，尤其是邦交國，必須真心對待，照顧他們的人和產業等；最後一點，全球佈局上，台灣企業需要全球商機。

蔡英文強調，這幾點都是過去幾年蔡政府持續在做，未來也會繼續努力的方向，獲得國際上更多肯定，國際朋友也越來越多，這樣的外交方向才是全民最大的期待。