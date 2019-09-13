韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

▲郭台銘、韓國瑜、王金平。（圖／記者李毓康、林敬旻、季相儒攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨大老12日連署登報呼籲「韓郭合作」，竟讓鴻海創辦人郭台銘決心退黨，可說是壓垮國民黨團結的最後一根稻草。不過，資深媒體人黃創夏認為，前立法院長王金平的人脈才更具殺傷力，國民黨和總統參選人韓國瑜沒有比王金平更熟門熟巷的對手，且郭台銘絕對能保證提供挖樁所需源源不絕的資源，「這才更是天天哭窮之國民黨和出手很拮据的韓國瑜之最大罩門！」

黃創夏13日透過臉書表示，郭柯王的新創模式，韓國瑜無解，而王金平則是國民黨和韓國瑜要面對更可怕的壓力，只要不是擔任郭台銘的副手，也沒有正式出任郭台銘競選組織的正式頭銜，「國民黨幾乎沒有辦法『開除』王金平！」

黃創夏指出，王金平送給郭台銘一頂「冠軍帽」，態度雖明確，「但是有罪嗎？當然沒有！」就算在永齡基金會擔任榮譽顧問、最高顧問之類的「虛銜」也沒有罪，「國民黨高官到處掛頭銜的可多了，要如何對王金平開鍘？」

黃創夏還說，王金平說要組織「大聯盟」依然沒有罪，並不是只有國民黨可以搬出國父孫中山神主牌，動員31大老登報呼籲郭韓合作，王金平也可以搬出國父遺囑，「必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。」王金平嘗試去找出各個「平等對待的政黨，共同奮鬥」，還可以辯稱這是奉行總理遺訓，哪裡會有罪？

至於王金平對國民黨的殺傷力為何？黃創夏指出，王金平的殺傷力就是人脈，雖然他沒有明星光彩，但卻相當清楚「誰和誰有仇？誰可以當說客？」都在王金平的腦中，而他的「人脈地圖」對於郭台銘和柯文哲在各地的「秘密滲透」作戰，王金平絕對是最大通路商，還是最強大無敵且神出鬼沒的「敵後反抗軍總司令」！

黃創夏說，國民黨黨中央和韓國瑜體系，沒有比王金平更熟門熟巷的對手，且郭台銘絕對能保證提供挖樁所需源源不絕的資源，「這才更是天天哭窮之國民黨和出手很拮据的韓國瑜之最大罩門！」

黃創夏也批評，韓國瑜情勢危急還不知廣結善緣，更莫名其妙地要去羞辱前總統馬英九、消遣前立委丁守中，「明眼人都看得出，只靠凶暴粗殘的韓粉，韓國瑜只會越來越自我侷限，跌到谷底之後，還會有地洞！」