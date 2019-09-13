《中時》民調韓國瑜墊底　韓競辦：民眾想看實質政策

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、ETtoday攝影中心、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選鳴槍，根據《旺旺中時》委託艾普羅所做的民調，國民黨總統參選人韓國瑜皆落後給總統蔡英文和鴻海創辦人郭台銘。對此，韓國瑜競選辦公室表示民調僅供參考，實質的政策才是民眾最想看到的。

《旺旺中時》民調顯示，若藍綠陣營一對一直球對決，蔡英文會以38.1%完勝韓國瑜的25.7%，雙方差距12.4%。另一項數據顯示，倘若郭董退出藍營與柯文哲牽手合作，支持率分別為蔡英文29.1%、郭台銘25.9%、韓國瑜22.8%。

民調曝光後，掀起PTT網友關注，紛紛直言不敢相信，「這太詭異了」、「感覺中時又要搞什麼花樣」、「韓粉要崩潰了，連最忠誠的艾普羅都XDD」、「果凍好猛，開始想幫果凍加油了」、「中時造反了啊？」、「今天中時是不是故意放出來」、「鋼鐵韓粉只剩快2成？」、「這是假的吧，韓怎麼可能第三」、「剛退黨就放餌ㄟ」、「太假了」、「說好的憨導造勢一次民調上升3%呢」。

針對此份民調，瑜競選辦公室表示，「民調僅供參考，團隊也持續調整步伐與策略，一步一腳印。相信實質的政策才是民眾最想看到的，這也是韓市長與團隊一直在努力也強調的」。