暖心關懷資收弱勢家庭　黃偉哲贈秋節禮盒與藏金閣課桌椅

▲關懷資收弱勢家庭，台南市長黃偉哲贈公益秋節禮盒，與藏金閣課桌椅。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

秋節來到，台南市政府溫馨送暖，關懷資源回收個體戶，台南市長黃偉哲9月12日前往永康訪視資源回收個體戶謝老先生夫婦，暖心關懷弱勢家庭需求，致贈台南市庇護工場的月餅，及藏金閣再生的學生課桌椅，祝福長輩及其家人中秋佳節愉快。

市長黃偉哲表示，很感謝也很不捨地來探望謝先生與謝太太。感謝他們藉由資源回收幫助環境更加乾淨，也為環保盡一分心力，更不捨他們在行動不便之餘還得付出勞力為生計奔波，市府責無旁貸，應該要給予弱勢家庭更多的關懷與協助，一定會讓努力站起來的人不會感受孤單。

台南市環保局表示，2019年8月1日起將原先2月開辦的資收關懷計畫擴大辦理，鼓勵南市低收入戶、中低收入戶、中低老人生活津貼及身心障礙資格之資收個體戶申辦關懷計畫存摺，可憑憑證領取現金補助。個體戶申辦關懷計畫存摺後，將回收物送至台南市環保局清潔隊、辦理兌換活動現場或南市合格之回收業索取憑證領取補助，每人每月上限3500元，補助至12月底或補助款用罄為止。歡迎符合資格從事資源回收個體戶踴躍報名，相關補助計畫內容及問題可撥打台南市環保局專線（06）2686751分機301~303洽詢。