台南市長民調滿意度逐步爬升　黃偉哲：施政讓市民有感最重要

▲台南市長黃偉哲積極推動台南市政，認為施政讓市民有感更重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美麗島電子報9月12日公布民調，台南市民對市長黃偉哲的滿意度為64.5％，比上次提升4.1％，不滿意度為17.8％，比上次下降5.8％，黃偉哲市長認為施政讓民眾有感，讓市民對自己的城市更有自信，比民調數字波動更重要。

根據美麗島電子報過去的調查，2019年5月的台南市長施政滿意度為56.8％，7月突破六成來到60.4％，而不滿意度則從5月的27.9％下降至9月的17.8％，幅度超過一成。

市長黃偉哲表示，2018年的市長得票率只有39％，所以施政戰戰兢兢，力求解決民怨，第一時間面對問題，連假日都不敢懈怠。對於民調數字能否繼續成長，黃偉哲認為施政讓民眾有感，讓市民對自己的城市更有自信，比民調數字波動更重要。

黃偉哲市長極推動市政，例如台南有部分偏遠地區缺乏大眾運輸， 台南市長黃偉哲上任後在就推出小黃公車，獲得許多正面回應，還因此被當地人稱呼為他為「小黃市長」。此外，農業推廣系畢業的 台南市長黃偉哲，上任後也不忘本行，從鳳梨、芒果到文旦，推廣活動無役不與，讓台南農產品遠征日本與加拿大，黃偉哲最近更親自到台北車站行銷台南伴手禮。

9月11日創始於高雄的「大港開唱」宣布停辦， 黃偉哲立即在臉書發文送暖，邀請該團隊到台南開唱，贏得網友讚爆，許多市民也想起台南才是台灣第一個大港，不少台南網友更留言：「我台南我驕傲」，也可看見黃偉哲身為市長，依然保持民代對民意的敏感度。

黃偉哲也分享曾經擔任民意代表的感想，以前是站在民眾身邊監督政府，現在自己變成被監督的對象，但自己會結合為民喉舌的經驗，繼續帶領台南市政府團隊，從台南市民的角度看問題，才能找到執政的盲點，規劃有感的建設，提升台南市民的福祉。