大港宣布明年停辦！黃偉哲深夜43字發文：歡迎來台南　網友洗版讚爆

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

記者柯振中／綜合報導

擁有16年歷史的「大港開唱」11日晚間宣布，由於今年初開始，感受到愈來愈大的壓力，且明顯感受不到市府的支持，因此明年將停辦。對此，台南市長黃偉哲深夜在臉書上43字回應，「歡迎大港開唱到台南！」貼文發出後，許多網友紛紛洗版讚爆。

大港開唱11日晚間在臉書粉專上表示，團隊從2006年開始固定在高雄舉辦音樂季，雖然創辦以來經歷許多困難，但從沒有後悔在高雄落腳，「身為主辦的我們感謝文化局這一路的長期支持，高雄市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴。」

不過，大港開唱指出，高雄市府2018年底團隊變換後，今年年初開始感受到愈來愈多壓力，無論是「令人疲於奔命的調閱資料」或「議堂上的抨擊」，都讓團隊漸漸感受不到市府的支持，如果明年續辦，可能會面臨許多困難，因此決定停辦。

▲黃偉哲表示，歡迎大港開唱來台南，市府團隊將全力協助。（圖／記者林悅翻攝）



消息出現後，台南市長黃偉哲晚間在臉書分享「大港開唱」的貼文，同時指出，台南有開闊的山河，是自由的城市，有溫純的人情，「歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助－台南市長 黃偉哲。」

黃偉哲的貼文發出，立刻有許多網友在下面讚爆洗版，「我台南人，我驕傲，謝謝市長」、「謝謝台南」、「這樣的音樂活動來台南最棒了，謝謝市長」、「謝謝偉哲，期待一波」、「歡迎來台難～大港開唱」、「拜託台南開辦，不然很可惜」。