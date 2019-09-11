台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

▲▼台東醫院長樊聖（左）走遍每一間綜合病房，向病患或家屬親手送上綠豆椪月餅，祝福他們中秋節愉快。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

署立台東醫院趁著中秋節的前夕發送住院病患月餅應景，「送給病患的月餅有100顆，數量不多，我們願意接地氣，支持在地的牧心，同時讓住院的病患品嘗牧心朋友用心製作的綠豆椪月餅」，到任2個月的衛福部台東醫院長樊聖這樣說。

在護理站的幫忙之下，樊聖走遍該院3樓每一間綜合病房，向病患或是家屬親手送上簡單包裝的綠豆椪月餅，祝福他們中秋節愉快。

一位住在大南村的病患當天中午進行喉部手術禁食8小時，接下月餅的時候只能眼巴巴看著卻無法享用，綜合病房護理長胡家綺特別安慰他早日康復；在復健中心時樊聖和長輩病患打招呼，部分病患正在進行復健不方便接受，樊聖叮嚀復健櫃台讓病患離院時帶回享用，正要走出復健中心時，巧遇媒體記者近日因不慎摔傷腰部正在等待治療，樊聖關心他受傷狀況之外也希望他採訪時要特別注意安全。

台東醫院曾於日前該院一樓大廳辦理中秋慶祝與衛教活動，提醒民眾過節應該注意的營養攝取；當天該院營養室主任楊惠娟提議向在地的牧心智能發展中心選購較低熱量的綠豆椪月餅符合健康取向，避免食用較高熱量的廣式或是蛋黃月餅，得到全院認同。

當天的活動還安排日照中心的長輩親手著色中秋圖紙，藥劑科更提醒罹患三高的民眾要注意按時服藥，避免食用減低藥劑作用的應景食品。