秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

▲中秋連假，台南市警善化分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年中秋節連續假期，自9月12日下午起至15日止，為疏導大量人潮及車潮，使民眾能歡度假期，台南市警善化分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。

善化分局轄內可能壅塞路段（如台1線、台19線等）建議用路人可改道行駛，替代道路如下：台1線北上左轉新港社大道上國道8號轉國道1號北上。左轉新港社大道直走南科南、北路往麻善大橋北上。台1線南下於台1線與台84線路口右轉走台84線至下營系統交流道轉國道1號南下。於台1線與台84線路口左轉走台84線至官田系統交流道轉國道3號南下。

台19線北上由台19線安和路口轉經永康中正北路上國道1號北上。由台19線安和路經長溪路轉台江大道經國聖大橋，經台61線北上。台19線南下於台19線西港大橋北端右轉曾文溪便道往西轉台61線經國聖大橋南下。於台19線西港大橋北端左轉曾文溪便道，往東經麻善大橋南下或於麻豆興中路，轉麻豆系統交流道上台84線至官田系統交流道轉國道3號南下。

對於轄內鐵公路、車站（含台鐵善化站、南科站及新市站）、觀光景點（大內區南瀛天文館、善化區善化啤酒廠）、風景遊憩區（大內區走馬瀨農場)等及其聯絡道路，加強交通秩序整理，並應規劃交通疏導勤務，以維持行車順暢。警方並於假期期間成立LINE群組（交通群組），轄區遇有交通壅塞及重大事故，應即時傳遞訊息通報、協調及處置，並協請警察廣播電台播報民眾知悉，以分散車流減緩壅塞。

台南市警善化分局長方國璽表示，道路交通安全端賴用路人尊重路權及遵守規則、防禦駕駛及減速慢行，旅客請注意警廣及道路上CMS（行車資訊看板）訊息，替代道路沿線並有指示牌面引導，並請遵從號誌及現場指揮人員指示，確保行車順暢、平安到達目的地。