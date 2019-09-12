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中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

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▲三峽大壩壩驚見「版尼斯湖水怪」！(圖／翻攝自網路影片)

三峽大壩壩驚見「版尼斯湖水怪」！(圖／翻攝自網路影片)

大陸中心／綜合報導

湖北宜昌市一名網友，日前在三峽大壩壩區拍到一頭身形瘦長的神秘生物在水中載浮載沈。由於該物體體形龐大，目測至少有幾公尺長， 該名網友即使站在遠處，也可以拍攝到清楚的畫面。

影片PO網後隨即引發熱議，有網友笑稱：「這是否中國版尼斯湖水怪？」也有人推測該生物可能是一條巨型蚺。

蚺是體形巨大的蛇類，捕獵時會將獵物勒死，然後完把獵物整個吞下，目前世界上所有的蚺都屬於國際瀕危野生動物。相關影片請看這裡

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