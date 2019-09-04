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憤怒鳥！被當成殺害子嗣兇手　印度衰男遭烏鴉追啄3年

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▲▼ 烏鴉。（圖／免費圖庫pixabay）

研究人員發現：烏鴉會記仇，還會辨識人臉。(示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

印度北方邦一名男子過去3年來每次出門時，都會被烏鴉追著攻擊。原因是牠們要為牠死去的孩子報仇！。

《今日印度》(India Today)報導，3年前，這名叫柯瓦(Shiva Kewat)的男子曾試圖救出一隻被困在網子裡的烏鴉寶寶，但並未成功，小烏鴉最終在他手裡失去了生命。沒想到的是，附近的烏鴉家族誤認為他就是殺害小烏鴉的兇手！

3年來，每當柯瓦出門時，附近的烏鴉就會追著他不放。柯瓦的頭多次被啄傷。如今，柯瓦每次外出時都會帶著棍子防身。柯瓦表示，他不想傷害這些烏鴉，棍子只是用來趕走牠們，

柯瓦無奈地說：「我無法向牠們解釋清楚。我當時只是想幫忙。 沒想到，牠們誤以為我害死了小烏鴉。」

柯瓦表示，最初他並沒有太注意這些攻擊。但後來他發現，烏鴉並沒有攻擊別.的 人，卻只攻擊他。柯瓦如今只希望在經歷了這麼多年後，烏鴉們能夠「放過」他。

據報導，烏鴉們被強烈復仇意志所驅動的攻擊，以及柯瓦揮動棍子驅趕的畫面，已成了附近村民的日常娛樂。有些人還特別留意柯瓦什麼時候出門，以觀賞這幕烏鴉版的「復仇者聯盟」之戰。村民說：「當烏鴉攻擊他時，就好像電影裡戰鬥機衝向攻擊目標的畫面那樣。」

2011年時，美國西雅圖的研究人員發現烏鴉會記仇，還會辨識人臉。後來，在另一項研究中，研究人員又發現，烏鴉在看到牠們認識的面孔時，也會像人類一樣，立刻會想起來。

▲3年來，每當柯瓦外出時，都會帶著棍子以驅 趕烏鴉。(圖／影片截 圖)

3年來，每當柯瓦外出時，都會帶著棍子以驅 趕烏鴉。(圖／影片截 圖)

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烏鴉柯瓦Shiva Kewat

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