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陰屍路上人吃人！世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

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▲世紀謎船「恐怖號」躺在冰海深處，畫面讓人不寒而慄。（圖／翻攝自網路)

世紀謎船「恐怖號」躺在冰海深處，畫面讓人不寒而慄。（圖／加拿大公園管理局)

國際中心／ 綜合報導

在船員失蹤170多年後，世紀謎船「恐怖號」(HMS Terror)的身影，終於再度呈現在世人眼前：深海探測器拍攝到這艘19世紀英國戰艦的殘骸。

據報導，「恐怖號」在冰上受困到了最後關頭時，絕望的船員後被迫爆發「人吃人」的悲劇。 最後，船上129人全部死亡。

2016年2016年9月12日，「恐怖號」在威廉國王島(King William Island)西南岸「恐怖灣」(Terror Bay)24公尺深的地方被人發現。沈船處距離船員們當初棄船的地方約90公里遠，距離2014時被被發現的「幽冥號」(HMS Erebus)沈船處約50公里遠。

但直到最近，人們才藉著一艘遙控潛艇近距離拍攝到它殘破的船體。，人們終於發現這艘船的殘骸。但直到最近，才藉著一艘遙控潛艇在近距離拍攝到殘破的船體。 令人不寒而慄的畫面顯示，船上廚房裡的陶器和瓶子仍然完好無損。

另一些由「加拿大公園管理局」(Parks Canada)海底考古隊拍攝到的畫面顯示，在其中一個船艙內仍可以看到一張雙層床、抽屜和一個架子。大部分船體已被海水侵蝕掉，海洋植物從副指揮官克羅澤(Francis Crozier)的桌子上長出來。

1845年5月，英國探險家富蘭克林爵士(Sir John Franklin)率領128名探險隊員，分別登上英國皇家海軍戰艦「恐怖號」與支援艦「幽冥號」(HMS Erebus)從英國肯特郡出發，目的是尋找西北航道、以及穿過加拿大北部冰封的海域，開闢一條從大西洋到太平洋的海上新航線。但他們從此一去不復返。這兩艘船的失蹤，是航海史上最大謎團之一。

他們的任務失敗了，因為根本衝不破厚冰。而且由於沒有妥善密封，讓食物受到鉛的污染。船和船員最後失去消息，英國政府懸賞2萬英鎊(約等於今天的200萬英鎊)給任何能夠營救他們的人。但因為船衝不破厚冰，多次救援任務先後無功而返。

直到1854年，英國探險家約翰雷(John Rae)從一名因紐特商人那裡打聽到：他曾把一頭海豹賣給一群餓壞了的歐洲人。後來再回去找他們時，卻只找到30具冰凍的遺體。

約翰雷親自跑去看了。他在寫給海軍官員的信中驚人的透露：他看到許多屍體上的證據顯示，船員們為了能夠在絕望中生存下來，被迫吃掉對方。他寫道：「從許多屍體的殘缺狀態和鍋子裡的東西可以發現，很明顯，我們可憐的同胞最後被逼到了人吃人的境地。」

1859年，一名船員所寫的可怕便條被曝光，內容顯示：富蘭克林船長在船隻被冰層卡住的第一年就死了，另有23人遇難。倖存的105人計畫徒步穿越凍土帶，尋找有人煙的地方。這趟死亡旅程，最後仍沒有一人能夠活下來。

這個悲慘又恐怖的故事，近年被AMC製作公司拍成美劇《極地惡靈》(The Terror)，2018年在AMC頻道播出第一季。2019年播出第二季。

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