美國最新研究：馬祖「藍眼淚」大爆發恐與長江汙染有關

▲馬祖「藍眼淚」奇景。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

每年4至6月期間，不少遊客為欣賞「藍眼淚」奇景紛紛前往馬祖朝聖，促使當地賺進大筆的觀光財。但在「Geophysical Research Letters」（地球物理研究通訊）最新刊載的研究發現，導致馬祖藍眼淚大爆發的原因，可能與三峽大壩興建和長江汙染有極大的關係。

據Geophysical Research Letters指出，「藍眼淚」奇景是一種名為夜光藻（Noctiluca scintillans）的生物所造成的，它以浮游植物和浮游動物為食，並可以在夜間發出藍色的光。南佛羅里達大學（University of South Florida）海洋學家Chanmin Hu也表示，過去19年來，他透過大量的衛星數據及圖片，研究了夜光藻的反射光線波長，並藉此分析了藍眼淚每年出現的範圍變化。

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▲▼馬祖「藍眼淚」奇景範圍逐年變大。（圖／翻攝自Geophysical Research Letters）

以往夜光藻都固定出現在幾個沿岸地區，但近年來卻逐漸蔓延至更廣的海域。研究團隊透露，自長江三峽大壩於1994年開始興建起，可在長江口發現夜光藻分布範圍的變化。在2000年至2003年興建期間，夜光藻因當時大量的淡水輸入而使繁衍數量減少，藍眼淚分布的範圍因此也特別小，但三峽大壩完工後，夜光藻卻開始大量繁衍，藍眼淚的範圍也越來越廣。儘管目前無法確切得知藍眼淚大爆發的原因，但專家們依照研究資料推估，認為藍眼淚可能與長江汙染物有關。

研究專家提醒，儘管夜光藻本身無毒性，但若被其他海洋生物吞食後，體內會留下大量的氨，這些氨會被藻類排泄出至附近水域，甚至有些特殊甲藻類會能將氨轉化成神經毒素，毒害該水域的生物。此外，夜光藻的大量繁衍會導致海水中的氧氣減少，大幅提升了海洋生物的窒息率。