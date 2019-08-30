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中美貿易戰衝擊動物園續約　旅美大貓熊將陸續踏上歸途

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▲2015年出生的「貝貝」，將在未來幾個月內被送回大陸。(圖／達志影像／美聯社）

▲2015年出生的「貝貝」，將在未來幾個月內被送回大陸。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美貿易戰打了一年多，非但沒有降溫，反而有越打越激烈之勢。受貿易戰衝擊的不只是經濟，連旅居美國的大陸大貓熊也可能要被迫「選邊站」。

大陸從1972年起對美展開「貓熊外交」。大貓熊「玲玲」和「興興」被送往華盛頓「史密森尼國家動物園」後，一直深獲當地市民喜愛。 「玲玲」和「興興」於1992和1999年先後離世。2000年，大陸再把大貓熊「美香」和「添添」租借給「史密森尼國家動物園」。

「美香」先後懷孕4次，並生下5名寶寶，遺憾的是其中不幸夭折。 根據協議中貓熊需「返鄉探親」的規定，4隻大貓熊寶寶當中，其中兩隻已於2010年和2017年先後被送回大陸，2015年出生的「貝貝」也將在未來幾個月內踏上歸途。明年底，「美香」和「添添」的20年租約也將屆滿。

美國媒體引述「史密森尼國家動物園」主管人員的話說，目前尚未跟大陸蹉商有關繼續租借大貓熊的事。

數月前，中國大陸從美國加州「聖地牙哥動物園」收回了深受當地民眾喜愛的大貓熊「白雲」和牠的寶寶「小禮物」。據了解，這兩隻大貓熊也是因為租約到期而被收回。

「聖地牙哥動物園」原本希望能跟陸方續約，但未能成功。 除上述兩家動物園之外，「亞特蘭大動物園」與田納西州的「孟菲斯動物園」也有向大陸租借大貓熊。有報導指出，兩家動物園的職員曾表示，能否繼續租借大貓熊，取決於中方。

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