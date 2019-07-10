破解「三峽大壩變形」謠言　專家秀衛星照打臉假消息

▲中國航天科技集團(圖右)公布的衛星照顯示三峽大壩壩體無明顯變形扭曲。（左圖／翻攝自Google Map／右圖，翻攝自中國航天科技集團微博）

記者魏有德／綜合報導

「三峽大壩已變形、潰堤在即」的傳言在網路上瘋傳，引起大陸官方重視，透過媒體稱其「處於彈性狀態，功能一切正常」釋疑。近日各國專家也紛紛發文，就結構及工程品質「打臉」假消息，強調「任何結構受力就會正常變形」、「位移幅度，肉眼無法觀測」，使謠言不攻自破。

▲網傳三峽大壩壩體變形圖。（圖／翻攝大陸網站）

《德國之聲中文網》報導，德國亞琛工業大學水利工程專家菲延博士（Dr. Herbert A. Feyen）表示，相關影片製作的非常「外行」，影片中三峽大壩衛星照片的拍攝角度為斜角，而不是水利工程領域更具專業性的垂直空拍，「在斜角拍攝的情況下，完全無法精準判斷大壩的變形或位移狀況。」

菲延提到，一般而言，做出精準判斷的依據是以空拍提供的素材創建數位化的地貌模型，這種模型會考慮到包括地球表面彎曲等在內的一系列關鍵因素。

菲延進一步指出，一座水壩「永遠處於運動的狀態」，會產生變形是完全正常的事情，從大壩建成至今沒有出現過險情，證明這座大壩已經經過最嚴格的考驗。

對於三峽大壩壩頂上下游方向水平在-1.82mm～28.70mm之間的位移，菲延認為，是「不值得一提」的正常範圍內，「現代任何一座摩天大樓的變形程度都比這個要大得多。」

▲三峽大壩。（圖／CFP）

至於官方闢謠提到的「彈性狀態」，大陸水力發電工程學會副秘書長張博庭認為，根據常識，大壩的建築材料都是脆性的，一旦在水壓力下，出現（謠言中）如此嚴重的變形，馬上就會伴隨嚴重的漏水、甚至垮塌，「也就是說，只變形、不漏水的『大壩』在現實中不可能存在。」

▲三峽大壩洩洪。（圖／美聯社）

大陸工程院院士陳厚群也提到，目前監測的位移幅度，只能通過精密儀器才能測量，肉眼無法看到。既然肉眼不可見，網路流傳的「三峽壩體變形照片」便存在許多疑點。

▲三峽集團公布7月5日的大壩照片。（圖／翻攝三峽集團微信公眾號）

依中國航天科技集團發布的大陸衛星「高分六號」拍攝的影像與網路變形圖對比，從衛星影像中可以清楚看到，壩體並沒有出現明顯彎曲。中國資源衛星應用中心高級工程師王海波表示，這張影像是今年6月4日拍攝，影像沒有任何異常，大壩非常筆直。

王海波認為，衛星空照圖受到速度、地球曲率、地形起伏和地表建築影響，只要有一個出現問題，就會出現這種圖像扭曲的情況，這是需要地面做後期處理，才能夠達到幾何定位精度比較準確的情況。

