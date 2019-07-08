網傳三峽大壩「變形位移」　陸媒：處於「彈性」狀態一切正常

▲有網友將三峽大壩的照片做前後比較。（左圖／翻攝自Google Map／右圖，翻攝自中國航天科技集團微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博網友近日瘋傳三峽大壩「變形位移」的消息，不少人利用Google地圖搜尋發現，衛星影像中的壩體竟然出現扭曲情況，更有人將兩張前後對比圖拼在一塊做比較。大陸官媒引述專家說法，承認三峽壩體確實出現變形，但那是處於「彈性狀態」，功能一切都正常。

據《新京報》報導，專家透露，三峽大壩2006年全線擋水、2010年至2018年連續9年蓄水至175m水位運行，運行以來的監測資料表明，「各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠」；大壩變形方面，截至2019年4月，壩基累計垂直位移在1.45mm至26.69mm之間，壩體沉降趨於穩定，蓄水前後沒有明顯增加。

他也稱，壩體主要受水位和溫度影響呈週期性變化，一般每年冬季向下游位移，夏季向上游位移；垂直位移和水平位移分佈與壩高相關，表現為河床中間大，兩岸逐漸減小，符合重力壩變形規律，「壩體變形處於彈性狀態，各項指標均在設計允許範圍內。」

▼三峽大壩。（圖／CFP）

三峽集團流域樞紐管理局樞紐運行部主任專業師曹毅則表示，網友看到的三峽大壩Google衛星圖並非衛星直接拍攝，而是經過一系列算法處理形成，由於Google地圖和中國地圖的某些算法不同，因此顯示時才會出現某些偏差。

航天遙測專家也支持這樣的說法，認為Google地圖所使用的美國航天技術公司Maxar Technologies遙感衛星影像本身出現「技術問題」，一般來說，遙感衛星在成像的時候，有時會因為航天器的姿態、速度、地球曲率、地球自轉、地形起伏以及地表人工建築產生的「巨大高差」等因素影響，造成圖像發生一些變化，因此傳言並非是真的。