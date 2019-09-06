警秘錄器拍下「500元紙鈔逃跑瞬間」　沿路狂追！失主讚「揪感心」　

記者陳豐德、廖安莘／新北報導

板橋分局沙崙派出所員警2日晚間11時許於路口執勤時，驚見一張500元新臺幣從面前飛落，撿起帶回後便查閱身上配戴的密錄器畫面，發現是一名機車女騎士經過路口時所掉落。於是調閱路口監視器，找到遺落鈔票陳姓女騎士，並於4日下午前來派出所領回鈔票。對此，陳女大讚警方對民眾主動積極的服務熱忱，並與警察拍照留念。

▲警方密錄器拍下女騎士紙鈔飛出一瞬間，透過查詢聯絡女騎士（中）前來領取。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼ 警方撿起遺落的鈔票，馬上追向前方剛經過的自小貨車，想將遺落的鈔票還給司機。（圖／記者陳豐德翻攝）

板橋分局沙崙派出所所長高裕傑、警員甘琅升，回憶當時情形，並表示2日晚間在板橋區板林路溪北路口執行勤務時，面前突然飛落一張500元新臺幣，撿起後馬上追向前方剛經過的自小貨車，想將遺落的鈔票還給司機，但該司機表示並未遺失鈔票。

隨後，高所長回派出所便查閱身上配戴的密錄器，發現該鈔票是一名機車女騎士所遺落，於是調閱了路口監視器，透過多種管道終於連絡上該名陳姓女騎士。陳女於4日下午至沙崙派出所向警察表示敬意，大讚警方的主動用心，並與警察拍照留念。

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