　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台日團隊攜手打造新竹市新總圖　將成文化新地景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市新總圖，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市新總圖，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅全力推動總經費8.5億的「新竹市圖書館新總館」，將由台日團隊「郭旭原聯合建築師事務所」與「平田晃久建築設計事務所」合作，打造引入風與光影的「知識峽谷」新總圖，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計，林智堅表示，竹市在2019《天下》縣市競爭力評選中獲「文教力」全台第二，今年也獲國圖評選為「最具閱讀競爭力城市」，每人借閱冊數非六都第一，市民值得更好的總圖建設，新總圖預計將成竹市文化新地標，將力拼林智堅市長任內完成。

郭旭原與建築師平田晃久以「知識峽谷」為設計概念，用兩道書架牆圍塑出「知識峽谷」，兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結；因應新竹「風城」氣候特色，風可以在知識峽谷內流動，營造出良好的室內通風環境，上方天窗引入自然光，打造出明亮空間，進而達到環保節能的功效；此外，圖書館內部空間將進行系統化的相互連結，擁有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學以及藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求，多樣化與複合性的活動空間設計，營造出融合又悠閒的閱讀環境。

至於原演藝廳戶外停車場，也同步獲得交通部前瞻計畫補助，與總圖書館共構，闢建出地下2層立體停車場，原停車空間將轉化成為總圖書館的戶外廣場，成為新竹人新興的日常生活文化交流愜意空間。

「總圖書館是我向市民的承諾。」林智堅表示，在最新出爐的《天下雜誌》縣市競爭力排行榜中，竹市在2019《天下》縣市競爭力評選中獲「文教力」全台第二，今年也獲國圖評選為「最具閱讀競爭力城市」，市民每人平均借閱冊數4.29冊，更在非6都縣市中奪冠，凸顯市民對閱讀及藝文活動需求量龐大，但囿於圖書館空間量體有限，致使服務機能受到相當大的限制，因此打造一座嶄新現代化的總圖十分迫切。

林智堅強調，為了總圖建設，市府團隊做了很多功課，更是特別留意各城市圖書館的規劃，參訪過美國加州庫比蒂諾市立圖書館、荷蘭阿姆斯特丹公共圖書館、高雄總圖書館等優秀公共圖書館設計，特別考察其空間規劃、融入科技的管理系統等；完善的準備規劃更獲得教育部補助4億，共投入8.5億打造一座孩子喜歡閱讀、大人樂於陪伴、年輕人願意親近、長者喜愛駐足的全方位城市知識新地標。

郭旭原為國內知名建築師，曾獲得遠東建築獎、JCD 日本商業空間大賞、國家金點設計獎、中華民國傑出建築師獎、國家建築金質獎、台灣建築獎等多項獎項，友達光電「麻布山林」、臺中「勤美誠品綠園道」即是其代表作之一，其設計簡潔低調，將建築物融入周圍環境，與自然同聲共息而相契相倚。

平田晃久則是被譽為「自然派建築師」的日本當代建築師，師承伊東豐雄，曾參與台中歌劇院設計團隊，其豐沛的想像力與執行力讓伊東譽為「日本最有能量的新銳建築師」。其設計以「與自然共生」為核心概念，台北市集合式住宅「富富話合」，以及日本群馬縣太田市美術館圖書館為其代表作品之一，太田市美術館圖書館由五座白色箱型建築為主軸，運用階梯、緩坡連結建物，屋頂與四周種植樹木、花草，營造出人造山丘的自然風景，深受日人好評。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，圖書館新總館除了就建築構面與周邊環境予以精心設計外，在軟體層面上也將深化擴展圖書館機能，使其更符合現代城市的知識探索需求，結合新竹人文與科技城市特性，建立強調實作、理論相互融合的創客場域，協助養成下一世代新興人才，以培養未來競爭力。

文化局提到，為了持續提供市民閱讀與文教服務，未來總圖書館闢建期間，文化局將移至中央路原都發大樓辦公，並於龍山市場大樓及動物園設置圖書館，龍山市場大樓規劃為圖書館、自修室及研習教室；新竹公園內原動物園遊客中心地下1樓規劃為兒童圖書館，結合觀光、教育、休閒、閱讀推廣等功能，成為寓教於樂的休閒去處。

另，文化局亦將同步進行「將軍村圖書資訊園區第二期工程」、「關東市場客家圖書館」以及「兒童探索館」等特色館舍籌建工作，並於市區內人潮密集之公共場所設置微型圖書館，以拓展閱讀向度及廣度。

相關資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

盧秀燕率團訪英荷　8天完成27行程盼取經借鏡建設台中

看準國姓觀光潛力　南投縣府重整松柏崙、長流社區

台南營業、人口成長雙低露觀光警訊 高思博：發展特色觀光振商機

台南市長民調滿意度逐步爬升　黃偉哲：施政讓市民有感最重要

嘉義地檢署廉政與反賄選宣導　涉賄村長現身說法

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

盧秀燕率團訪英荷　8天完成27行程盼取經借鏡建設台中

看準國姓觀光潛力　南投縣府重整松柏崙、長流社區

台南營業、人口成長雙低露觀光警訊 高思博：發展特色觀光振商機

台南市長民調滿意度逐步爬升　黃偉哲：施政讓市民有感最重要

嘉義地檢署廉政與反賄選宣導　涉賄村長現身說法

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

地方熱門新聞

領走20億威力彩！台南中年男身..

郭台銘宣布退黨　韓國瑜呼籲：顧..

金山警擴大會報交通治安為民服務

頂新油品解封　員工嘆：一切已回..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園..

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

高價位黑鮪魚換大目鮪　周佳琪：..

少女和家人吵架　負氣北上找男友

花蓮海灘漂流木　11日起開放縣..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

秋冬花蓮旅遊每日補助千元　百萬..

南檢攜手統一獅反賄選

更多熱門

相關新聞

2019竹市多元閱讀活動31日開跑

2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場，新竹市政府今年策畫以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活做為連結，針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向的活動，讓生活處處有閱讀，閱讀即是生活，享受書香城市，戀上閱讀。

竹市2019仲夏藝文季壓軸場

新竹東風音樂祭7月27日登場

241潮間凝視-科技藝術特展

台日漆藝大師交流

關鍵字：

新竹市文化局 新竹市總圖書館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面