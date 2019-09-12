台日團隊攜手打造新竹市新總圖　將成文化新地景

▲新竹市新總圖，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅全力推動總經費8.5億的「新竹市圖書館新總館」，將由台日團隊「郭旭原聯合建築師事務所」與「平田晃久建築設計事務所」合作，打造引入風與光影的「知識峽谷」新總圖，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計，林智堅表示，竹市在2019《天下》縣市競爭力評選中獲「文教力」全台第二，今年也獲國圖評選為「最具閱讀競爭力城市」，每人借閱冊數非六都第一，市民值得更好的總圖建設，新總圖預計將成竹市文化新地標，將力拼林智堅市長任內完成。

郭旭原與建築師平田晃久以「知識峽谷」為設計概念，用兩道書架牆圍塑出「知識峽谷」，兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結；因應新竹「風城」氣候特色，風可以在知識峽谷內流動，營造出良好的室內通風環境，上方天窗引入自然光，打造出明亮空間，進而達到環保節能的功效；此外，圖書館內部空間將進行系統化的相互連結，擁有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學以及藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求，多樣化與複合性的活動空間設計，營造出融合又悠閒的閱讀環境。

至於原演藝廳戶外停車場，也同步獲得交通部前瞻計畫補助，與總圖書館共構，闢建出地下2層立體停車場，原停車空間將轉化成為總圖書館的戶外廣場，成為新竹人新興的日常生活文化交流愜意空間。

「總圖書館是我向市民的承諾。」林智堅表示，在最新出爐的《天下雜誌》縣市競爭力排行榜中，竹市在2019《天下》縣市競爭力評選中獲「文教力」全台第二，今年也獲國圖評選為「最具閱讀競爭力城市」，市民每人平均借閱冊數4.29冊，更在非6都縣市中奪冠，凸顯市民對閱讀及藝文活動需求量龐大，但囿於圖書館空間量體有限，致使服務機能受到相當大的限制，因此打造一座嶄新現代化的總圖十分迫切。

林智堅強調，為了總圖建設，市府團隊做了很多功課，更是特別留意各城市圖書館的規劃，參訪過美國加州庫比蒂諾市立圖書館、荷蘭阿姆斯特丹公共圖書館、高雄總圖書館等優秀公共圖書館設計，特別考察其空間規劃、融入科技的管理系統等；完善的準備規劃更獲得教育部補助4億，共投入8.5億打造一座孩子喜歡閱讀、大人樂於陪伴、年輕人願意親近、長者喜愛駐足的全方位城市知識新地標。

郭旭原為國內知名建築師，曾獲得遠東建築獎、JCD 日本商業空間大賞、國家金點設計獎、中華民國傑出建築師獎、國家建築金質獎、台灣建築獎等多項獎項，友達光電「麻布山林」、臺中「勤美誠品綠園道」即是其代表作之一，其設計簡潔低調，將建築物融入周圍環境，與自然同聲共息而相契相倚。

平田晃久則是被譽為「自然派建築師」的日本當代建築師，師承伊東豐雄，曾參與台中歌劇院設計團隊，其豐沛的想像力與執行力讓伊東譽為「日本最有能量的新銳建築師」。其設計以「與自然共生」為核心概念，台北市集合式住宅「富富話合」，以及日本群馬縣太田市美術館圖書館為其代表作品之一，太田市美術館圖書館由五座白色箱型建築為主軸，運用階梯、緩坡連結建物，屋頂與四周種植樹木、花草，營造出人造山丘的自然風景，深受日人好評。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，圖書館新總館除了就建築構面與周邊環境予以精心設計外，在軟體層面上也將深化擴展圖書館機能，使其更符合現代城市的知識探索需求，結合新竹人文與科技城市特性，建立強調實作、理論相互融合的創客場域，協助養成下一世代新興人才，以培養未來競爭力。

文化局提到，為了持續提供市民閱讀與文教服務，未來總圖書館闢建期間，文化局將移至中央路原都發大樓辦公，並於龍山市場大樓及動物園設置圖書館，龍山市場大樓規劃為圖書館、自修室及研習教室；新竹公園內原動物園遊客中心地下1樓規劃為兒童圖書館，結合觀光、教育、休閒、閱讀推廣等功能，成為寓教於樂的休閒去處。

另，文化局亦將同步進行「將軍村圖書資訊園區第二期工程」、「關東市場客家圖書館」以及「兒童探索館」等特色館舍籌建工作，並於市區內人潮密集之公共場所設置微型圖書館，以拓展閱讀向度及廣度。

相關資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。