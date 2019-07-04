台日漆藝大師交流　50件漆藝作品精采登場

▲新竹市文化局長黃竫蕙與日本漆藝大師赤堀郁彥合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推廣本市無形文化資產，新竹市政府特別與文化部國立台灣工藝研究發展中心合作，邀請本市無形文化資產「傳統工藝─漆藝」保存者彭坤炎大師，與日本漆藝大師赤堀郁彥舉辦聯展，自即日起至7月14日在新竹市文化局梅苑及琉璃畫廊展出，展出漆藝作品共50件，開幕式訂於7月6日(六) 下午1時30分舉辦，歡迎藝文愛好者一同分享當代漆藝交流饗宴。

新竹市文化局長黃竫蕙表示很榮幸邀請到台日二位大師來文化局展出，彭坤炎老師是本市無形文化資產傳統藝術技術保存者、自1986年從事漆藝創作至今逾30年，以獨特堆漆技法的造型創作，線條律動優美、色澤鮮豔著稱，國內外獲獎無數，廣受邀於台灣、日本、美國等美術館展出大作，尤其每年獲得日本漆工協會邀請參展並屢獲大賞殊榮，近幾年來連續榮獲「林野廳長官賞」、「日本文部科學大臣賞」、「日本農林水產大臣賞」，其在漆藝創作的成就令人讚嘆！

彭坤炎表示因長期參與國際大展，結交了不少相知相惜的國際藝術盟友，繼2015年與哈爾濱張翔得水彩大師聯展，今年再度與日本漆藝界知名大師赤堀郁彥攜手合作，展開國際化、藝術化與科學化的視覺藝術饗宴，赤堀大師擅長將產業園區管路題材設計成幾何化，期許能引起共鳴進而減少公害問題，其作品具現代感，技藝精堪，曾獲日展特選多次、日展文部科學大臣賞等大賞。

赤堀郁彥老師表示從事漆藝已60年，二戰之後受到美國文化影響，大部份的器皿和生活用品使用化學漆塗料，工作量減少之餘轉專職創作，以漆、不銹鋼、螺鈿、金箔、銀箔等綜合媒材創作，風格跳脫傳統工藝，以現代感、幾何圖案表現宇宙意象。這次和彭坤炎共同展出，是台、日交流的開端，希望之後會有更多不同風格的工藝家來台灣聯展，促進兩國之間的漆工藝發展與文化交流。

本次除聯展外，也於7月1日至6日舉辦為期6日的漆藝研習課程，由赤堀郁彥親自傳授螺鈿結合漆藝技法，為在地藝文扎根更深入強固基礎。本展展期至7月14日，歡迎有興趣的藝文愛好者前往欣賞。詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5337945查詢。