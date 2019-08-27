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2019仲夏藝文季壓軸場　采風樂坊《十面埋伏》周六登場

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▲2019仲夏藝文季再邀采風樂坊前來演出。（圖／記者李朝煌攝）

2019仲夏藝文季再邀采風樂坊前來演出

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市最受歡迎的品牌藝文活動「2019仲夏藝文季」邁入尾聲，8月31日晚上七點采風樂坊的器樂劇場表演《十面埋伏》將在大湳雅公園震撼登場，新竹市政府今（27）日舉行活動記者會，新竹市長林智堅表示，去年《十面埋伏》首次登陸新竹演出吸引萬人參與全場大爆滿，讓他感受到市民朋友的熱情，因此今年再邀采風樂坊前來演出，感人又精彩的歷史鉅作，去年向隅的觀眾絕對不能錯過！

林智堅表示，仲夏藝文季是新竹市的特色活動，也是北台灣的藝文活動品牌，迄今已累積超過十萬人次參與。今年特別由采風樂坊《十面埋伏》壓軸，這是一齣將傳統器樂結合燈光、舞蹈、特技、火舞等元素，讓霸王項羽與虞姬的愛情故事呈現在大家的眼前的磅礡鉅作，也讓去年忙於新竹300博覽會的林智堅市長，非常期待欣賞當天的表演。

林智堅特別感謝家樂福文教基金會贊助采風樂坊的表演，讓活動得以順利推行。過去，許多市民要到台北或台中才能欣賞藝文演出，如今從2015年到2019年已連五度舉辦「仲夏藝文季」，讓市民能免費欣賞到采風樂坊、紙風車劇團、優人神鼓等頂尖藝文團體的表演，是非常適合帶全家共襄盛舉的假日親子藝文活動。

新竹市文化局表示，這是仲夏藝文季第二次邀請采風樂坊來新竹市演出《十面埋伏》，去年在新竹文創館演出，巧妙結合傳統器樂與特技表演，顛覆市民朋友對藝術的想像，後續迴響不斷，因此今年再度邀請采風樂坊，實現了市民的願望。

文化局表示，采風樂坊成立於1991年，在國際樂壇中十分活躍，以傳統音樂為根基，將傳統樂器與當代、跨界劇場等多元藝術型態結合，除了表演傳統器樂及臺灣音樂外，也致力於現代音樂演奏，並嘗試多元跨界的劇場表演，足跡遍及亞洲、歐洲及美洲等地。

采風樂坊團長黃正銘表示，采風樂團每每在全台巡演總是爆滿，觀眾已累積五萬人次，常邀請許多不同領域夥伴合作，並有許多經典改編作品。《十面埋伏》是采風樂坊東方器樂劇場系列開創之作，首創器樂劇場表演模式，以傳統器樂為主體，融合絢麗燈光、影像、舞蹈、特技、火舞等元素，希望能在大湳雅公園搭建的大型舞臺上，帶給觀眾們聽覺與視覺的雙重震撼。

此劇內容講述「楚漢相爭」裡劉邦和項羽間的劇烈戰爭，且融入了項羽和虞姬間淒美的愛情故事。由胡啟志飾演項羽、何海翔飾演劉邦、采風樂坊琵琶演奏家林慧寬飾演虞姬，全劇展以雷火演譯項羽的霸氣、用古箏表演劉邦的狡猾、並用琵琶表現虞姬的懷春，高潮迭起的劇情還包含兩軍交戰壯闊的「十面埋伏」劇情及最後項羽烏江自刎的「悲歌」，這些情境的鋪陳，創造出極具想像空間的楚漢相爭故事。

文化局誠摯邀請大家8月31日晚上七點一起到大湳雅公園，欣賞采風樂坊《十面埋伏》，演出相關資訊，請上新竹市文化局官網https://culture.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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關鍵字：2019仲夏藝文季, 新竹市文化局

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