新竹東風音樂祭7月27日登場　金曲歌王Leo王登場

▲「新竹東風音樂祭」將在風livehouse盛大展開。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年度「新竹東風音樂祭」將於本周六起至8月18日（日）一連四週末，在風livehouse盛大展開，今年不僅邀請到金曲歌王Leo王與多名金曲入圍歌手前來助陣，更有多位樂壇新星投入「東風風神榜創作大賽」為新竹寫歌，城隍廟、隆恩圳等著名景點都入歌詞，唱出新竹人的心聲，並舉辦音樂講座，讓音樂人齊聚交流，新竹市長林智堅表示，他上任後將閒置歷史空間重塑為「風livehouse」，盼為音樂人開闢舞台，一步步培養在地音樂人口。

23日記者會首先由入圍金曲獎的「先知瑪莉」帶來精采演出，為即將開幕的音樂祭暖身，林智堅表示，為了給年輕人更好的表演舞台，讓市民欣賞好音樂，因此市府將原本閒置、已有60年歷史的「空軍工程聯隊禮堂」，改建為風livehouse，活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質，提供音樂創作團體一個發表、交流與展演的舞台，從開幕到現在共有49場演出，吸引逾13,000人次。

林智堅表示，今年金曲獎的歌王Leo王也將來這次音樂祭演出，Leo王曾說，作為音樂人，很幸運身在台灣這塊土地可以自由表達想法，他作為一個政治工作者，也講究台灣所重視的民主自由等價值，讓這塊土地越來越進步；竹市現在有很多空間，讓年輕朋友勇敢逐夢，例如風livehouse舉辦許多藝文展出：實構築、玻藝節等，還有滑板公園也吸引很多年輕人投入極限運動，這是市府團隊一直努力的工作，期待年輕人能在自己喜愛的領域發光發熱。

評審劉永康表示，自己去年就有參加東風音樂祭，這次更擔任風神榜音樂大賽的評審，聽到很多以新竹為主題的精彩音樂，樂風包含嘻哈、搖滾等，甚至有客語元素，他認為新竹能有如此盛大的音樂場地「風livehouse」，除了很多人一起努力之外，也有賴於政府的用心，讓外地打拼的新竹人願意回來一起參與，希望東風音樂祭發展成具有指標性、國際性的音樂祭。

新竹市文化局長黃竫慧表示，今年舉辦「東風風神榜創作大賽」，鼓勵樂壇新星以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂。初選入圍的十一件作品中，如樂團「一頁」以在新竹南寮看海抒發思念為靈感創作成〈海湧〉；「新竹大葛格」則用在新竹居住七年的感受寫成一首〈新竹的哥哥要去吃素〉，新竹地景如「食品路」、「城隍廟」、「隆恩圳」通通入詞；又如台積電熱音社樂團「回收先生（Mr. recycle）」以在新竹的戀愛經驗譜出〈心築，新竹〉，道出感情中的酸甜苦辣。入圍者將於8月3、4日演出，優勝者除可獲得獎金外，更將登上東風音樂祭的舞台，與已經出道的獨立樂團一同為民眾帶來表演。

最後兩周將以樂迷最期待的音樂祭為壓軸，將音樂祭推向高潮，由21組樂團歌手接力演出，陣容包括榮獲今年金曲獎最佳國語男歌手的Leo王所屬的嘻哈組合夜貓組、入圍今年金曲獎最佳新人的厭世少年、入圍今年金曲獎最佳樂團的Tizzy Bac與美秀集團、入圍今年金曲獎最佳國語男歌手獎等四項的謝震廷等。此外，還有風籟坊、屋塔、海豚刑警、South Bad Boy、五五身、百合花、傷心欲絕、BWOC、Hello Nico、Cold Dew、Mary See the Future、呂杰達搖滾大樂團、無妄合作社、黃子軒與山平快、「回聲」樂團主唱吳柏蒼、唐貓等。

其中，厭世少年更將在東風音樂祭與新竹市立管樂團薩克斯風首席黃瑀萌、美秀集團與新竹青年國樂團笛手黃麟堯合力演出本次活動特別企劃。藉由不同音樂類型的跨界合作，將擦出與眾不同的火花，為音樂祭帶來充滿音樂與活力的夏日夜晚，並醞釀出源源不絕的音樂創作能量。

文化局表示，「新竹東風音樂祭」雖延續去年以「東風」為題，但在形式與內容上多有轉變與創新，不僅有上述風神榜創作大賽，還將舉辦兩場講座，以更多元的方式提供給音樂人和市民朋友親近獨立音樂的機會。7月27、28日舉辦講座「我沒聽錯吧？你想玩樂團！」，邀請到Mary See the Future貝斯手Fish與厭世少年吉他手蕭瑋德分享音樂創作的秘辛；另一場講座「我沒聽錯吧？你都在家裡聽音樂！」則邀請了巨獸搖滾創辦人音地大帝與彌聲Mixing Studio負責人林冠宇對談經營音樂場景的經驗，將為東風音樂祭帶來更多表演幕後鮮為人知的故事。

文化局表示，除了兩場講座需事先報名外，所有活動皆可現場免費入場，周邊還有文創市集，讓民眾一飽耳福之餘，還可以大啖美食。活動資訊請上新竹市政府FB新竹市新鮮事、新竹市文化局FB及官方網站或果果工作室「新竹東風音樂祭」查詢。