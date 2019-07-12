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241潮間凝視-科技藝術特展　玩AR、VR反思環境

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▲新竹241藝術空間劃了新穎的科技藝術特展。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹241藝術空間劃了新穎的科技藝術特展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假到了，快帶孩子來241上自然課！「新竹241藝術空間」為市民規劃了最潮、最新穎的科技藝術特展：《潮間凝視》，以科技AR、VR與體感互動等媒材，最適合爸媽帶孩子共同體驗，即日起至9月29日展出；新竹市長林智堅今天也與在地持續自主淨攤守護海岸、來自新竹華德福的香山少年共同逛展，反思科技持續發展之下，人與自然環境的平衡共生之道。他說，展覽匯集10位藝術家作品，親子可以透過體感與互動科技，進一步認識環境與人共生關係，邀請大小朋友千萬別錯過這場「期間限定」的科技自然課。

林智堅表示，每個人類都面臨科技演進，科技影響生活越來越多，但其實也有很多人渴望親近大自然，策展人透過多媒體互動藝術裝置，讓展覽不僅是藝術分享，更是落實教育，讓參與者更尊重大自然。

林智堅表示，這個暑假，新竹市政府幫孩子們準備了許多暑期學習空間，他上任以來，與文化局同仁找出閒置空間，並修復許多展館，邀請眾多年輕策展人、藝術家共同參與，例如新竹水道取水口、241、美術館，這些空間不僅對城市行銷有幫助，還可進行科普教育，也在公共空間加裝親水設施、溜滑梯等使其具有吸引力，讓市民們願意親近，也吸引不少外縣市民眾。

《潮間凝視—科技藝術特展》客座策展人羅禾淋指出，橫跨整個夏天的特展，邀請十位不同世代的藝術家，以體感互動、AR、VR等科技媒材，來探討人與自然的關係，如果把人、自然比擬為「陸地」、「海洋」，兩方接觸點就是「潮間帶」，潮間帶是共生之所，並提出第三自然的概念， 欲透過科技為橋樑，探討人怎麼處理和自然的關係。

新竹市文化局長黃竫蕙指出，新竹雖是台灣矽谷，但長久以來，科技與文化藝術之間鮮少連結，將社福大樓6樓的閒置空間，規劃為241藝術空間，讓藝術與這座科技城連結，2年多來成果顯著，自106年3月開幕以來，總共展出28場次藝術展覽，有超過132位藝術家在這個空間展演，吸引來自各縣市參觀人潮，也成了北台灣重要的當代多媒體藝術展演空間，也是台灣新銳藝術家的大舞台。

黃竫蕙指出，這次特展邀請了陶亞倫、林照真、林經堯、陳依純、黃致傑、蔡遵弘、劉邦耀、周巧其、藍苡珊、有電互動等十位藝術家及團隊參與。展覽布局上，分兩個議題：「自然的人化：反思」與「人的自然化：期許」。

她說，反思議題上有蔡遵弘的作品《呼、視》，透過AR（擴增實境）視覺化，讓大家對空污的嚴重性更有感；陳依純《明日孤城》以影像語彙述說末世預言，思考溫室效應問題；林照真的《海造的風機》，透過台灣首部VR新聞，講述複雜的台灣能源政策，思考人如何在能源需求下與生態共生。

林照真表示，過去新聞被認為是乾巴巴的事實，但是事實上它可以有很多創新，她透過採訪漁民，成就一支VR新聞，希望科技讓我們對大自然有新的體會。

在「人的自然化：期許」議題上，藝術家們企圖在科技發展下，為人與自然找到新的平衡點；像林經堯《未來家庭》以AR預言未來在家中養殖景觀水族箱的可能；陶亞倫《國美館No.1》以沉浸式VR技術創造一個任意門，讓觀眾戴上VR設備同步進入另一場域；有電互動的作品《生息》可偵測人的呼吸，在虛擬世界與對應樹互動；周巧其、胡悠揚的作品《Biosignal_Syn-thesasia》讓民眾可以藉科技產品，跟植物產生觸覺上共感。

文化局指出，《潮間凝視—科技藝術特展》展期即日起至9月29日，展期中規劃四檔親子共學活動，相關內容可上「241藝術空間」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchu241/) 查詢，或洽電03-5337945或1999為民服務專線。

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關鍵字：241藝術空間, 新竹市文化局

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