　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場。（圖／新竹市政府提供）

▲2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場，新竹市政府今年策畫以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活做為連結，針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向的活動，讓生活處處有閱讀，閱讀即是生活，享受書香城市，戀上閱讀。

新竹市副市長沈慧虹於活動記者會表示，新竹市是座擁有豐厚人文底蘊的年輕古城，出生率全國最高，市府積極打造一座幸福的兒童城市。沈慧虹說，有二件事對小朋友很重要，一是擁有強健的體魄，一是累積豐富的知識，因此，市政府積極推動培養小朋友運動及閱讀的習慣。她同時表示，我們不能窮了孩子、更不能窮了腦袋，書是我們一輩子的朋友，讓閱讀無所不在。新竹市除了所得高、教育水準高，也有很多的愛書人，新竹市民值得更好的閱讀環境，全新的圖書館新總館已著手規劃籌建中，未來新總圖書館不僅是城市的新地標，更是知識的象徵。

新竹市文化局表示，今年多元閱讀活動以「生活．戀上閱讀」為主題，活動期間自8月31日起持續到11月17日，長達2個半月。活動內容共分「愛‧親子」、「愛‧樂齡」、「愛‧文學」、「愛‧土地」與「本土語言」等5大系列多達80場次，透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等多元體驗，讓不同年齡層、族群的市民共享求知的喜悅與領略人文之美。

「愛‧親子」系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等；「愛‧樂齡」系列規劃禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等;「愛‧文學」系列深入校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說，另舉辦風城文學講堂，並舉辦科普、養生保健與親子等三場主題書展;「愛‧土地」系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌；「本土語言」系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀等。

文化局指出，首場活動「LOVE閱讀日」，8月31日(六)下午3時30分在文化公園舉辦，邀請10組親子家庭，在綠茵草地上設置「愛書童樂會」佈置親子小書房，孩子化身閱讀小站長，分享喜歡的繪本或文學作品。另安排說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有「親子動次動」、「閱讀小劇場」、「草地音樂派對」等精彩表演。盛夏午後也特別準備了500支古早味枝仔冰，邀請大、小朋友一起來參與。

此外，受到家長期待的「0〜5歲bookstart閱讀起步走」閱讀禮袋贈送活動，今年持續辦理，凡設籍新竹市，0至5歲的嬰幼兒至圖書館辦借閱證，即可獲得美觀兼具實用的閱讀禮袋（含寶寶圖書、閱讀手冊）。

「2019生活．戀上閱讀」豐富知識饗宴的相關活動訊息，可上文化局網站https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線：03-5426508，或撥1999為民服務專線詢問。

ET快訊
起底李佳芬農舍神秘買家「高雄陳小姐」！戶籍地址曝光..竟是一
大安區舊空總墜樓意外！工人3F墜1F　頭、手撕裂傷...意識
褲子凸凸的？女子田徑選手「連聲音都像男生」　澄清網友都不信
買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車
郭台銘、王金平登記參選就開鍘　國民黨通過黨員行為規範
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

檢察官與民有約　南警直播作伙反賄選

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只　保護民眾居家安全

關心台南供水　台水董事長南化水庫視察防汛整備

國際技能競賽傳捷報　雲嘉南分署獲1金1銅3優勝

限時免費下載　桃園推出「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖

長榮中學財務危機　許又仁：陳宗彥應一併辭去長大董事

彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩賭博遭雲林檢拘提

落實總統暨立委選舉維安　安平警分局長拜訪選委會

花蓮警查獲歷年最大毒咖啡包分裝場　基隆毒庫搜出10萬餘包

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

檢察官與民有約　南警直播作伙反賄選

開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000只　保護民眾居家安全

關心台南供水　台水董事長南化水庫視察防汛整備

國際技能競賽傳捷報　雲嘉南分署獲1金1銅3優勝

限時免費下載　桃園推出「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖

長榮中學財務危機　許又仁：陳宗彥應一併辭去長大董事

彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩賭博遭雲林檢拘提

落實總統暨立委選舉維安　安平警分局長拜訪選委會

花蓮警查獲歷年最大毒咖啡包分裝場　基隆毒庫搜出10萬餘包

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

追追追！買下李佳芬農舍　「高雄陳小姐」戶籍地址曝…是診所

NCC人事／王德威接任平台處長　蔡炳煌任綜規處長

台南東區自小客撞翻電箱、熱狗攤　附近5千戶大停電

超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過

對大陸猴子加徵關稅　美國多項個醫學研究停擺

「三架構」獲肯定！《聲林之王》強勢入圍金鐘獎三大獎

阿翔復出《新時代》入圍金鐘！　浩子「評審有大愛」：新聞爆出還願意肯定

互別苗頭？高雄漢神對面地上權案招標　業者：商用最有利

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

嘉楠風華酒店買一送一千元有找

彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩

長榮中學財務危機　議員要陳宗彥..

眼鏡蛇掛水龍頭　台南網友：來這..

韓國瑜帶李佳芬看電影　學生喊「..

台東漂流木撿拾開始　民眾依規定..

免費下載　桃園推出客家動態有聲..

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」..

民眾欲匯款150萬元行員機警阻..

失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及..

軍官退伍栽種小黃瓜　吳志賢採軍..

國民黨台南市黨部建請提名洪秀柱..

女童看病太吵！狠父打巴掌威脅閉..

「赤子洄家」打造赤山社區不老舞..

更多熱門

相關新聞

竹市2019仲夏藝文季壓軸場

新竹市最受歡迎的品牌藝文活動「2019仲夏藝文季」邁入尾聲，8月31日晚上七點采風樂坊的器樂劇場表演《十面埋伏》將在大湳雅公園震撼登場，新竹市政府今（27）日舉行活動記者會，新竹市長林智堅表示，去年《十面埋伏》首次登陸新竹演出吸引萬人參與全場大爆滿，讓他感受到市民朋友的熱情，因此今年再邀采風樂坊前來演出，感人又精彩的歷史鉅作，去年向隅的觀眾絕對不能錯過！

新竹東風音樂祭7月27日登場

241潮間凝視-科技藝術特展

台日漆藝大師交流

漆藝大師彭坤炎　展出大賞作品

關鍵字：

多元閱讀節 新竹市文化局

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面