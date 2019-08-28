2019新竹市多元閱讀活動31日開跑　80場活動推廣共讀

▲2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2019年新竹市多元閱讀活動，將於8月31日(六)熱鬧登場，新竹市政府今年策畫以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活做為連結，針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向的活動，讓生活處處有閱讀，閱讀即是生活，享受書香城市，戀上閱讀。

新竹市副市長沈慧虹於活動記者會表示，新竹市是座擁有豐厚人文底蘊的年輕古城，出生率全國最高，市府積極打造一座幸福的兒童城市。沈慧虹說，有二件事對小朋友很重要，一是擁有強健的體魄，一是累積豐富的知識，因此，市政府積極推動培養小朋友運動及閱讀的習慣。她同時表示，我們不能窮了孩子、更不能窮了腦袋，書是我們一輩子的朋友，讓閱讀無所不在。新竹市除了所得高、教育水準高，也有很多的愛書人，新竹市民值得更好的閱讀環境，全新的圖書館新總館已著手規劃籌建中，未來新總圖書館不僅是城市的新地標，更是知識的象徵。

新竹市文化局表示，今年多元閱讀活動以「生活．戀上閱讀」為主題，活動期間自8月31日起持續到11月17日，長達2個半月。活動內容共分「愛‧親子」、「愛‧樂齡」、「愛‧文學」、「愛‧土地」與「本土語言」等5大系列多達80場次，透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等多元體驗，讓不同年齡層、族群的市民共享求知的喜悅與領略人文之美。

「愛‧親子」系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等；「愛‧樂齡」系列規劃禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等;「愛‧文學」系列深入校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說，另舉辦風城文學講堂，並舉辦科普、養生保健與親子等三場主題書展;「愛‧土地」系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌；「本土語言」系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀等。

文化局指出，首場活動「LOVE閱讀日」，8月31日(六)下午3時30分在文化公園舉辦，邀請10組親子家庭，在綠茵草地上設置「愛書童樂會」佈置親子小書房，孩子化身閱讀小站長，分享喜歡的繪本或文學作品。另安排說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有「親子動次動」、「閱讀小劇場」、「草地音樂派對」等精彩表演。盛夏午後也特別準備了500支古早味枝仔冰，邀請大、小朋友一起來參與。

此外，受到家長期待的「0〜5歲bookstart閱讀起步走」閱讀禮袋贈送活動，今年持續辦理，凡設籍新竹市，0至5歲的嬰幼兒至圖書館辦借閱證，即可獲得美觀兼具實用的閱讀禮袋（含寶寶圖書、閱讀手冊）。

「2019生活．戀上閱讀」豐富知識饗宴的相關活動訊息，可上文化局網站https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線：03-5426508，或撥1999為民服務專線詢問。