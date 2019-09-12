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「就要在大港唱才夠嗆！」陳其邁批：韓國瑜上任不到一年就停辦...

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▲陳其邁深夜感性發文挺「大港開唱」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁深夜感性發文挺「大港開唱」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

擁有16年歷史的「大港開唱」明年停辦。官方粉絲專頁11日晚間公告，「因為從今年初開始，感受到越來越大的壓力，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持」，考量到未來可能會有更多無法克服的困難，決定明年不繼續舉辦。行政院副院長陳其邁12日受訪時批評，韓國瑜上任不到一年就讓大港開唱被迫停辦，「大港開唱就是要在大港唱才夠嗆」。

陳其邁11日深夜先透過臉書感嘆，舉辦了11屆的大港開唱，已是全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典。每年在壯闊的海港，獨立樂團自由奔放的歌唱，不只是高雄人的期待，也吸引全台灣年輕人都來朝聖。讓許多人因此覺得「我是高雄人，我驕傲」。

陳其邁提到，文化品牌的建立很困難，但是要摧毀它卻很快，「一年來，大港開唱遭受抹黑、查水表，以及政治力各種千奇百怪的刁難，接連不斷，粗暴的扼殺了自由的歌聲。」

對於陳其邁的感性發文，楊大正也親自在下方回應，「老大呀，我是心疼故鄉⋯而且⋯大港是我的青春呀！！！我們一起努力吧，總覺得不久的將來，我們可以一起改變些什麼。我會保持鬥志的，相信你也是！」

陳其邁12日受訪時再提到大港開唱。他說，這是很多年輕人很驕傲的民間音樂祭，消息傳出大家都很難過，要呼籲韓市長，年輕人能夠自由歌唱自由吶喊，不該用不當的干預或其他理由，讓主辦單位沒辦法繼續下去，年輕人對此會很失望，「勸韓市長幫助大港繼續開唱，不然音樂祭在韓市長擔任市長不到一年就停辦，真的是非常可惜。」

至於認為大港開唱是否合適移到別處舉辦，陳其邁回應，「大港開唱就是要在大港旁邊才夠嗆，離開了對我個人來講是索然無味，高雄是熱情港都，本來就是可以阿莎力，豪放大聲唱歌的地方，沒有音樂祭是高雄損失，很多高雄人很失望，納悶為何韓市長上任不到一年就停辦。」

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