韓國瑜民調墊底遭疑「移花接木」　《天下》澄清：無關前任

▲ 韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

《天下雜誌》日前公布「縣市長施政滿意度」調查，高雄市長韓國瑜在國22個縣市中排名最後，引發許多韓粉質疑民調結果是移花接木，灌爆天下臉書粉專，對此天下發聲明澄清，民調結果與前任無關，全部都是以今年的民調為準。

《天下》民調指出，新聞聲量高的明星級縣市長，治理能力不受肯定，且有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名（倒數第3）和22（倒數第1）名。

國民黨高雄市議員陳麗娜11日在臉書發文，直斥《天下》標題移花接木，「原來是2018那個落跑去當秘書長的陳菊及接任的許立明讓高雄直直落……那些民進黨的立委及議員們不覺的丟臉，還跑去市府為市民討公道！世間有這種不分青紅皂白的事！」

韓粉也在天下雜誌粉專洗版，「如果說2018年的，韓國瑜也才上任不到一星期。請天下雜誌應該要明確指出，時間是什麼時候到什麼時候的數據。否則就失去公平性。」、「我們公司已退訂天下系列。」、「拿去年的東西做評價 真的很錯亂」。

對此，《天下》透過聲明表示，「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

《天下》指出，從2003年開始，每年都會進行此一縣市調查專題，調查期間都在暑假時期，例如今年的調查時間為7月18日至8月22日，在成功訪問14818位民眾後，於9月初雜誌出刊同步公布結果。

《天下》強調，全台縣市調查向來秉持透明、公正、客觀之精神，每年調查結果出爐後，更是國內唯一有公布完整指標供各界下載、檢驗的媒體，目的就是希望各縣市在相互激勵、學習中，形塑一個更美好台灣。

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