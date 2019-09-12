影／猛批蔡上任邦交國狂掉　韓國瑜酸「口號嚇死人，成績笑死人」

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜12日中午「國政直播」網路品質不佳，線上觀看人數頻頻下降，受訪時音箱又不停有干擾，使得韓打趣說「是人為因素還是天然因素」，不過話峰一轉變開始猛批蔡英文外交政策失敗，上任3年半邦交國一直狂掉，簡直是「口號嚇死人，成績笑死人」，加上新南向沒什麼亮點，外交成績相當不理想。

▲韓國瑜國政直播後猛批蔡英文外交成績不及格。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜重批蔡英文政府聲稱最能爭取外交空間，但上任3年半以來，邦交國從22個掉到17個，若再加上岌岌可危、索羅門也宣布斷交的話只剩16個，加上這幾年並未簽署任何自由貿易協定，對台灣產品出口造成沉重的壓力，還有7個駐外單位都被降一級，顯示蔡的外交成績單不及格；韓也說，2019年6月提出的「發財外交」骨子裡其實是「經貿外交」，且面子跟裡子哪個比較重要？

國政顧問團的外交組召集人、淡江大學戰略研究所教授何思因也強調，蔡政府的外交步調反而更讓人憂心未來，尤其美國是我們傳統的盟友，如果我們沒事就去捅大陸，到時若發生戰事，美國也很難進入台海；資深外交官介文汲表示，裡子外交是世界主流，尤其韓國瑜提的外交政策也叫經貿外交，能真正讓人民過上好日子。