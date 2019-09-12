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黃之鋒柏林演講：「反送中」遊行是群眾自發參與　歷史上從未見過！

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▲眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

▲香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒今（12）日在柏林洪堡大學（Humboldt-Universitaet zu Berlin）演講指出，近日的「反送中」遊行是民眾自發參與的社會運動，直到活動落幕時仍無人知道策劃者是誰，歷史上從沒有過這樣的事。間接大讚今日的香港人已經不再需要有人領導示威。

黃之鋒在可容納200人的演講大廳發表專題演講，整場座位都被坐滿，許多人因為進不去只好站在門口聽。黃之鋒說，過去3個多月以來，香港的抗議群眾主要都是用通訊軟體Telegram及LIHKG（連登）討論區來發起遊行並號召參與，當中也會分享資源和相互救援，規模最大的群組人數更高達3萬人。

黃之鋒指出，這些遊行都沒有領導者，他也不是決策者，示威告一段落時，到底誰策劃還是沒人知道，與5年前的雨傘運動「是由決策團隊帶領民眾參與」相比，今日的香港人已經不再需要有人領導示威，群眾這樣的自發參與社會運動，歷史上從未見過。

▲黃之鋒先前與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面。（圖／翻攝自facebooK／黃之鋒）

▲黃之鋒與德國外交部長馬斯會面。（圖／翻攝自facebooK／黃之鋒）。

香港民間人權連線副召集人黃奕武也在演講中提到，雨傘運動失敗也刺激香港民眾開創新的組織方式，不僅規模比以往大還更有創意。黃奕武表示，香港民眾從過去被英國政府壓迫到現在面對獨裁的北京政府，已經學會如何在體制下表達不滿意見，找到一個所有人都能平等參與示威的方式，這是這次香港反送中抗爭的特別地方。

據悉，黃之鋒9日晚間抵達柏林便在柏林政界刮起一陣炫風，除了與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面，他和黃奕武、在漢堡讀書的港人鄺頌晴等3人也緊接著拜會基民 / 基社聯盟（CDU/CSU）、社民黨（SPD）、自民黨（FDP）、綠黨（Die Gruenen）議員，遊說他們支持香港民主運動。

黃奕武指出，由於納粹和東德的獨裁過去，德國對人權相當重視，從和議員的幾次會面中可以感受他們對香港的支持，也樂意幫助香港。根據計畫，黃之鋒等人明（13）日將離開柏林前往紐約繼續尋求支持，並說服美國國會通過「香港人權與民主法案」。

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