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李婉鈺反駁緋聞多「20幾年交7男友」　自爆戀愛都被拋棄「遍體鱗傷」

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▲▼李婉鈺怒告館長妨害名譽，5日撤告，因跟館長ㄧ樣愛台灣 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）

▲李婉鈺在廣播節目自爆感情的事讓她覺得遍體鱗傷 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）

記者林彥臣／綜合報導

前新北市議員李婉鈺有意投入台北市第一選區立委選舉，她上廣播節目街訪訪談時，被主持人蔡詩萍問到感情的話題時，李婉鈺反駁外界對她「緋聞很多」的刻板印象，「20幾年交7個男友不為過吧」，現在對感情的事也沒興趣，因為她已經覺得自己遍體鱗傷。

李婉鈺10日接受廣播節目《POP大國民》專訪，在節目接近尾聲時蔡詩萍訪問她關於感情的問題表示，「你的感情世界這麼樣子的豐富，到底是遇人不淑、渣男太多，還是你自己太挑剔？」

▲▼李婉鈺宣布參選台北市第三屆第一選區（士林北投）立法委員。（圖／記者李毓康攝）

▲李婉鈺宣布參選台北市第三屆第一選區（士林北投）立法委員，積極跑行程。（圖／記者李毓康攝）

李婉鈺反駁，「我覺得你們很奇怪，每個人都講說什麼你緋聞很多，奇怪我單身為什麼我是緋聞？而且我又不是跟什麼有婦之夫，我20幾年交7個男友不為過吧，現在年輕人3個月就7個了吧，我每一段都是2年、3年、4年，我一點也不覺得我緋聞很多」。

蔡詩萍追問，「總是碰不到對的人嗎？」李婉鈺回答，「我喜歡的男生一定要有一些方面，是我做不到的能力或專業」，比方說劉建國是無以倫比的堅毅，他可以從4、5點跑行程跑到半夜2點，然後晚上就是繼續在人家靈堂坐、四處跑，以前的藝人男友他可以在鏡頭面前，可以展現出他絕佳的幽默感，或是能寫詞寫曲彈得一手好琴的。

李婉鈺說，到了這樣的年紀，「已經30歲的我（編按：實際為47歲）」大家都會有點怪癖然後很難搞，「我難搞別人也難搞」，所以就是緣分吧，兩個人在一起要很多的妥協，在妥協這一塊她就是脾氣比較硬的人，女生就是要男生疼的啊，如果要這樣的脾氣，跟她這樣有的沒的，以後要跟她相處也很困難。

▲▼議員落選人李婉鈺。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

▲李婉鈺自爆，她大部分都是被拋棄的。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

蔡詩萍再問，「所以你會毅然決然就斷了？」李婉鈺笑說，「其實大部分都是我被拋棄的，哈哈哈，大家可能覺得我太煩了，還滿傷心的喔！」

李婉鈺說，現在對感情的事毫無興趣，「因為我覺得我已經遍體鱗傷的成分居多」，每次都盡心盡力，但是都因為光怪陸離的事被拋棄，能夠找到真的很體貼，有一定程度內涵，能夠溝通的男人，大部分也都結婚了，交朋友當兄弟是一輩子的，一旦變成男女之間感情，翻臉了分手了就連朋友都不是，還反而失去的朋友越多。

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