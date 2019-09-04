　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉拜會時代力量黨團。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃之鋒4日晚間就會現身在台北市長官邸，這也是柯文哲最有機會與他見面的機會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒3日來台訪問，先後拜會時代力量與民進黨，晚間還到台中出席座談會。台北市長柯文哲在3日晚間接受廣播節目專訪時，被問到是否願意與黃之鋒見面，他把自己當是急診室醫生，「看誰都不忌諱。」

廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍在對柯文哲的專訪中問到，作為一個第三勢力，如何在藍綠中間切割出一條路？「國民黨一定不會見他啦，民進黨一定會搶著跟他見，第三勢力白色力量的你，會有機會跟黃之鋒碰面嗎？」

▲▼柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪指出，急診室醫生看誰都不忌諱。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲回答，聊聊對他來說沒什麼問題，就當他是急診處的醫生，來的每一個都看「我是不會忌諱啦」，不過老實說對方來台灣應該也是有人帶，沒有事先聯絡，所以根本不知道黃之鋒會來台。

由交通部長林佳龍發起的光合基金會，3日晚上邀請黃之鋒等人到台中市CMONEY台中教育訓練中心，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，由民進黨副秘書長林飛帆主持，不少年輕朋友傍晚就在會場外排隊等待晚上7時進場，民眾除為香港加油外，也希望從他們口中得到更多香港抗爭運動的相關訊息。

黃之鋒表示，香港有台灣支持，將帶給北京政府更大壓力，抗爭活動也會持續到10月1日，主因是受到中美貿易戰的影響，其次是台灣總統大選也形成壓力，若沒有明年初的台灣大選，或許北京對香港的壓迫會更嚴重。

黃之鋒認為，香港和台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，過去大家都說「今日香港，明日台灣」，但對他來說最理想的是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來可以像台灣一樣，是個有民主自由的地方，相信香港有台灣朋友支持，將讓北京有更大壓力。

黃之鋒說，這場運動已經不只是反送中，不是看到希望才堅持，而是堅持看到希望，如今已有7個夥伴離開，他坐了3次牢，比起別人，他們付出不算什麼，要持續努力讓香港成為自由民主的地方。

黃之鋒在4日晚間，將會出席位在台北市長官邸沙龍，同樣由光合基金會舉辦的第2場座談，這也是最有可能促成黃之鋒與柯文哲見面的機會。

ET快訊
「為什麼那麼臭？」水電工買自助餐　大媽2句話重擊...他沉默
真人芭比網紅直播卸妝！「素顏真面目」曝光網嚇壞：OMG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

越南旅遊！床底放瓷盤蓋白碗…「掀開見2色點」飯店提果籃道歉　真相曝光

燒烤客滿要等2小時！「候位一家人」問一句話…店長尷尬　客：食慾全沒了

韓國瑜伽老師直播「炸左右雪乳」　蕾絲中洞晃到快掉…「驚天一拉」粉絲抓狂

影／女騎士「雪白裸背」曲線超犯規！網友肉搜身分曝　妹子現身：我龍潭歐巴桑啦

中和等紅燈「美背太銷魂」他急求搭訕術　本尊正面照出土...清純女神美翻

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

王浩宇深夜嗆爆柯文哲！「操弄省籍對立」到底有什麼居心？

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣沒鎖丟高鐵　王世堅神開脫：不如說去索羅門救外交

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

全因李昇基出演《小森林》當奶爸育兒　李瑞鎮更堅定 ：我一定要單身一輩子！

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

王浩宇深夜嗆爆柯文哲！「操弄省籍對立」到底有什麼居心？

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣沒鎖丟高鐵　王世堅神開脫：不如說去索羅門救外交

韓國瑜激怒媽祖「氣到退駕」！　名嘴26字開酸：郭台銘要負責

換瑜說後同台！先大擁抱後互動冷…韓國瑜自比丐幫稱吳敦義「九袋長老」

新版身分證「少了這一欄」登熱搜第一　內政部：OOOO存晶片內…

遭郭新政點名「除害」　黃昭順回應暗示「她」才是對手

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴酸：知道民進黨的金流為何難查了吧

黃之鋒盼台灣修《難民法》　時力：希望搭配《港澳條例》雙管齊下

香港已無法申請遊行　黃之鋒期盼：9/28台灣總動員跨海支持

28歲女蜜月一直ＸＸ！戰完「鮮血滴馬桶」傻眼…她痛到崩潰

有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

乖孫出國工作想家…LINE求：傳照片給我呀！一看阿嬤「神自拍」笑崩

馬雅帝國百具人骨曝光！誤闖「陰間入口」水底驚見亂葬崗　滅亡竟因生物戰

檳榔妹「安全帶神裝」超OP！8條線猛勒...辣肉擠出來　逆天屁股蛋網跪朝聖

瑪麗亞凱莉海豚音一飆⋯「真海豚」嚇到彈飛　網笑翻：它沒聽過人類說海豚話

6個月男嬰「冰毒過量暴斃」…屍體塞冰箱　毒蟲狠媽判99年

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

果核上的微觀藝術　山東濰坊核雕大師歡迎台灣傳人

「做30年蛋黃酥，今年最好吃」台中餅店布條看傻客人　老闆揭原因了

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

政治熱門新聞

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

換瑜說後同台！韓國瑜吳敦義先大..

快訊／韓國瑜8日新北造勢　朱立..

韓國瑜聽到「遲到」超激動！再轟..

聽說基隆三浦春馬瘦5公斤.....

王浩宇嗆爆柯文哲操弄省籍對立

高雄里長「拍1米天坑照」怒了：..

租金補貼9/2開跑！單身、婚育..

郭新政宣布選左楠區立委　「我要..

獨／2個共通點　讓柯文哲挺郭台..

更多熱門

相關新聞

王浩宇嗆爆柯文哲操弄省籍對立

台北市長柯文哲3日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，因為自己出身228家族，小時候家族間還是很討厭外省人，「所以我還是綠底的」。對此，綠黨桃園市議員王浩宇卻在深夜發文嗆爆柯文哲，「操弄省籍對立」，到底是何居心？

為什麼買M1戰車　柯P：AIT說沒叫她買

黃之鋒盼台修難民法　時力這樣說

黃之鋒盼：9/28台灣總動員跨海支持

柯文哲：不會為了擴張收一大堆人

關鍵字：

黃之鋒柯文哲POP大國民蔡詩萍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年後眼竟失明

好市多中和店將實施新政策　網推爆

人妻慘淪「人肉精庫」...生2子：老爸是誰？

芭比網紅直播卸妝！素顏真面目網嚇壞

美加中間藏「平行台灣」　網驚：超像

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面