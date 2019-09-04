有望與黃之鋒見面？　柯文哲：急診室醫生看誰都不忌諱

▲黃之鋒4日晚間就會現身在台北市長官邸，這也是柯文哲最有機會與他見面的機會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒3日來台訪問，先後拜會時代力量與民進黨，晚間還到台中出席座談會。台北市長柯文哲在3日晚間接受廣播節目專訪時，被問到是否願意與黃之鋒見面，他把自己當是急診室醫生，「看誰都不忌諱。」

廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍在對柯文哲的專訪中問到，作為一個第三勢力，如何在藍綠中間切割出一條路？「國民黨一定不會見他啦，民進黨一定會搶著跟他見，第三勢力白色力量的你，會有機會跟黃之鋒碰面嗎？」

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪指出，急診室醫生看誰都不忌諱。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲回答，聊聊對他來說沒什麼問題，就當他是急診處的醫生，來的每一個都看「我是不會忌諱啦」，不過老實說對方來台灣應該也是有人帶，沒有事先聯絡，所以根本不知道黃之鋒會來台。

由交通部長林佳龍發起的光合基金會，3日晚上邀請黃之鋒等人到台中市CMONEY台中教育訓練中心，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，由民進黨副秘書長林飛帆主持，不少年輕朋友傍晚就在會場外排隊等待晚上7時進場，民眾除為香港加油外，也希望從他們口中得到更多香港抗爭運動的相關訊息。

黃之鋒表示，香港有台灣支持，將帶給北京政府更大壓力，抗爭活動也會持續到10月1日，主因是受到中美貿易戰的影響，其次是台灣總統大選也形成壓力，若沒有明年初的台灣大選，或許北京對香港的壓迫會更嚴重。

黃之鋒認為，香港和台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，過去大家都說「今日香港，明日台灣」，但對他來說最理想的是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來可以像台灣一樣，是個有民主自由的地方，相信香港有台灣朋友支持，將讓北京有更大壓力。

黃之鋒說，這場運動已經不只是反送中，不是看到希望才堅持，而是堅持看到希望，如今已有7個夥伴離開，他坐了3次牢，比起別人，他們付出不算什麼，要持續努力讓香港成為自由民主的地方。

黃之鋒在4日晚間，將會出席位在台北市長官邸沙龍，同樣由光合基金會舉辦的第2場座談，這也是最有可能促成黃之鋒與柯文哲見面的機會。