全國最高顏值選區！學姐黃瀞瑩參戰　四姝廝殺「北市死亡之組」

▲李婉鈺、「學姐」黃瀞瑩都有意投入台北市第一選區立委選舉。（圖／翻攝自李婉鈺臉書／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

全台各地立委參選人陸續公布，其中台北市第一選區更是選情爆炸，分別有代表民進黨的吳思瑤、國民黨的汪志冰、無黨籍的李婉鈺，「學姐」黃瀞瑩也傳出要台灣民眾黨投入這區選戰，形成「四個女人的戰爭」，堪稱是全國最高顏值選區、北市死亡之組。

▲現任市議員汪志冰將代表國民黨投入台北市第一選區選戰。（圖／記者季相儒攝）



台北市第一選區（北投士林區）已經成為「四個女人的戰爭」，現任的民進黨立委吳思瑤將在這區爭取連任，代表國民黨出戰的汪志冰，也在當地連任四屆的市議員，前新北市議員李婉鈺也有意以無黨籍身分在這區參選，已積極在當地跑行程，在年輕人之間擁有高人氣的「學姐」黃瀞瑩，到北投的關渡宮參拜，也被解讀成要替立委選舉鋪路。

▲民進黨立委吳思瑤將拚連任台北市第一選區立委（圖／記者李毓康攝）



網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析一個月內的聲量趨勢，可是發現這四位當中，聲量最高的是學姐黃瀞瑩，有9493筆聲量；第二則是李婉鈺有9181筆；第三高的則是吳思瑤的2136筆；汪志冰的聲量則是1839筆最低。

▲李婉鈺原本有意加入民眾黨，但現在以無黨籍在該區參選 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）



根據網路溫度計分析，黃瀞瑩和李婉鈺的聲量高峰，都和柯文哲組黨有關。在民眾黨的創黨消息傳出後，李婉鈺就表達有意願加入民眾黨，引發爭議，8月2日與館長的口水戰就有3382筆聲量，29日宣布戒酒直到大家愛上她，當天也有794筆聲量。

▲黃瀞瑩的聲量在民眾黨創黨大會當天，達到高峰。（圖／記者李毓康攝）



黃瀞瑩的聲量高峰則是8月6日民眾黨創黨大會當天，網友發現黃瀞瑩已經入黨，讓各界開始推測學姊會被納入不分區名單，或投入立委選戰創黨當天的6日就有2043筆聲量。

▲民進黨立委吳思瑤有現任優勢，但是網路聲量並不高。（圖／記者李毓康攝）



吳思瑤聲量的高峰則是8月21日，當天她批評國民黨總統參選人韓國瑜「為了挽回雪崩式的民調，開始有被害妄想症，該去看醫生！」有311筆。

▲李婉鈺的優勢在於擅長製造話題。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）



根據網路溫度計分析，吳思瑤曾連任三屆議員，目前是現任立委；汪志冰則連任了五屆議員，都在士林北投地區經營已久，不過相較於擅長創造話題的李婉鈺、以及擔任市府副發言人高曝光度的黃瀞瑩，吳思瑤和汪志冰在所有民代中，網路聲量表現都較為普通。

▲黃瀞瑩擁有北市府副發言人的高曝光度優勢。（圖／記者林敬旻攝）



網路溫度計還分析了台北市第一選區的藍綠基本盤，藍營鐵票有23.37%；綠營的鐵票則有18.28%，中間的游離選民有58.35%，2018年議員選舉，藍綠得票加起來是52.82%，剩下的47.18%全都是無黨籍和其他小黨。

由此可以推測，士林北投地區的選民偏向「選人不選黨」，若是李婉鈺參選，屆時可能會瓜分部分泛綠票源，另外學姊黃瀞瑩也會有年輕選民支持，對吳思瑤確實會造成衝擊。因此可以想像，擁有地方實力的吳思瑤和汪志冰，面對高話題性、滿滿空軍能量的挑戰者李婉鈺、黃瀞瑩，勢必會有激烈廝殺。