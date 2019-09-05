　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國最高顏值選區！學姐黃瀞瑩參戰　四姝廝殺「北市死亡之組」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李婉鈺、「學姐」黃瀞瑩都有意投入台北市第一選區立委選舉。（圖／翻攝自李婉鈺臉書／記者李毓康攝）

▲李婉鈺、「學姐」黃瀞瑩都有意投入台北市第一選區立委選舉。（圖／翻攝自李婉鈺臉書／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

全台各地立委參選人陸續公布，其中台北市第一選區更是選情爆炸，分別有代表民進黨的吳思瑤、國民黨的汪志冰、無黨籍的李婉鈺，「學姐」黃瀞瑩也傳出要台灣民眾黨投入這區選戰，形成「四個女人的戰爭」，堪稱是全國最高顏值選區、北市死亡之組。

▲▼柯文哲赴台北市議會市政報告備詢,汪志冰。（圖／記者季相儒攝）

▲現任市議員汪志冰將代表國民黨投入台北市第一選區選戰。（圖／記者季相儒攝）

台北市第一選區（北投士林區）已經成為「四個女人的戰爭」，現任的民進黨立委吳思瑤將在這區爭取連任，代表國民黨出戰的汪志冰，也在當地連任四屆的市議員，前新北市議員李婉鈺也有意以無黨籍身分在這區參選，已積極在當地跑行程，在年輕人之間擁有高人氣的「學姐」黃瀞瑩，到北投的關渡宮參拜，也被解讀成要替立委選舉鋪路。

▲▼422機蛋大遊行。姚文智,吳思瑤（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤將拚連任台北市第一選區立委（圖／記者李毓康攝）

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析一個月內的聲量趨勢，可是發現這四位當中，聲量最高的是學姐黃瀞瑩，有9493筆聲量；第二則是李婉鈺有9181筆；第三高的則是吳思瑤的2136筆；汪志冰的聲量則是1839筆最低。

▲▼李婉鈺怒告館長妨害名譽，5日撤告，因跟館長ㄧ樣愛台灣 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）

▲李婉鈺原本有意加入民眾黨，但現在以無黨籍在該區參選 。（圖／翻攝自李婉鈺園地）

根據網路溫度計分析，黃瀞瑩和李婉鈺的聲量高峰，都和柯文哲組黨有關。在民眾黨的創黨消息傳出後，李婉鈺就表達有意願加入民眾黨，引發爭議，8月2日與館長的口水戰就有3382筆聲量，29日宣布戒酒直到大家愛上她，當天也有794筆聲量。

▲▼學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲黃瀞瑩的聲量在民眾黨創黨大會當天，達到高峰。（圖／記者李毓康攝）

黃瀞瑩的聲量高峰則是8月6日民眾黨創黨大會當天，網友發現黃瀞瑩已經入黨，讓各界開始推測學姊會被納入不分區名單，或投入立委選戰創黨當天的6日就有2043筆聲量。

▲▼民進黨立委吳思瑤於立法院議場內擺鬼臉拍照。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤有現任優勢，但是網路聲量並不高。（圖／記者李毓康攝）

吳思瑤聲量的高峰則是8月21日，當天她批評國民黨總統參選人韓國瑜「為了挽回雪崩式的民調，開始有被害妄想症，該去看醫生！」有311筆。

▲▼議員落選人李婉鈺。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

▲李婉鈺的優勢在於擅長製造話題。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

根據網路溫度計分析，吳思瑤曾連任三屆議員，目前是現任立委；汪志冰則連任了五屆議員，都在士林北投地區經營已久，不過相較於擅長創造話題的李婉鈺、以及擔任市府副發言人高曝光度的黃瀞瑩，吳思瑤和汪志冰在所有民代中，網路聲量表現都較為普通。

▲▼陳思宇競選歌曲發佈記者會，北市府副發言人黃瀞瑩到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃瀞瑩擁有北市府副發言人的高曝光度優勢。（圖／記者林敬旻攝）

網路溫度計還分析了台北市第一選區的藍綠基本盤，藍營鐵票有23.37%；綠營的鐵票則有18.28%，中間的游離選民有58.35%，2018年議員選舉，藍綠得票加起來是52.82%，剩下的47.18%全都是無黨籍和其他小黨。

由此可以推測，士林北投地區的選民偏向「選人不選黨」，若是李婉鈺參選，屆時可能會瓜分部分泛綠票源，另外學姊黃瀞瑩也會有年輕選民支持，對吳思瑤確實會造成衝擊。因此可以想像，擁有地方實力的吳思瑤和汪志冰，面對高話題性、滿滿空軍能量的挑戰者李婉鈺、黃瀞瑩，勢必會有激烈廝殺。

ET快訊
中秋偏財運爆棚！「這4大生肖」最受財神眷顧
國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　9/16上路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／剛搬來就用260度電！　她10天內「狂噴1560元」…網揪元凶：這台是電費殺手

影／每月菜錢燒1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」塞冰箱再倒掉　網鼻酸...卻勸母湯

連兩次夢到過世爺爺「腳不舒服要看醫生」　孫女被嬤問一句：眼淚默默留下

燒烤客滿要等2小時！「候位一家人」問一句話…店長尷尬　客：食慾全沒了

影／番薯外型相似99.9%！美加中間「平行台灣」曾爆紅　5年後網依然驚呆：太像

真人芭比網紅直播卸妝！「素顏真面目」曝光網嚇壞：OMG

全國最高顏值選區！學姐黃瀞瑩參戰　四姝廝殺「北市死亡之組」

韓國瑜坐車錄片向僑胞拜票　眼尖網友抓包沒繫安全帶：又黑自己了

「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

綠營完成北市7選區立委徵召名單…獨缺文山　卓榮泰：下周努力湊齊拼圖

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

全國最高顏值選區！學姐黃瀞瑩參戰　四姝廝殺「北市死亡之組」

韓國瑜坐車錄片向僑胞拜票　眼尖網友抓包沒繫安全帶：又黑自己了

「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

綠營完成北市7選區立委徵召名單…獨缺文山　卓榮泰：下周努力湊齊拼圖

28歲「經濟部小鮮肉」空降台船子公司董事　鄉民一翻經歷傻了

F-16V特別條例盼列優先法案 行政院5日準備拍板

暗酸陳明文？郭台銘訪嘉義：搭高鐵北上「怎麼沒撿到300萬？」

獨／潘恒旭加入韓競辦首專訪！大爆操盤選戰「第一步」：從XX開始

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業基金　發揚珍珠奶茶是好事「表情逐漸母湯」

林昶佐：2020選舉是最清楚表態　跟香港人民站在一起

路邊見foodpanda！她看外送員騎「BMW重機」狠酸：一趟才29元…網友吵翻了

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚…林煒出軌50歲女CEO！　19歲正妹女兒首回應

全國最高顏值選區！學姐黃瀞瑩參戰　四姝廝殺「北市死亡之組」

韓國瑜坐車錄片向僑胞拜票　眼尖網友抓包沒繫安全帶：又黑自己了

快訊／示威者破壞車站閘門！　港鐵深夜宣布「寶琳站停駛」

林鄭「動議」撤回條例草案！網疑文字遊戲...北市議員：仍可能被否決

《玩很大》柯有倫飯店用熱水壺「做這件事」　網譙翻：太沒品

世籃賽／伊朗差點開胡擊沉無敵艦隊　西班牙8分險勝

英國波神「裸胸獻吻17歲兒」　辣秀渾圓D球+丁字褲…網：不敢想像我媽也這樣！

「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

《大學生》小冰邊唱邊Beatbox！ 　震撼《聲林2》陶晶瑩：沒缺點！

政治熱門新聞

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子..

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業金　..

英系大將陳明文夫妻千萬財產曝光

潘恒旭加入韓競辦　大爆操盤選戰..

郭台銘暗酸陳明文：搭高鐵沒撿到..

綠營北市文山區立委人選難產　卓..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

綠委掉300萬扯出一籮筐　他們..

韓國瑜坐車錄片被抓包：沒繫安全..

侯友宜談汐民線：希望南港到汐止..

遭點名不分區立委　呂捷否認

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

高嘉瑜踢爆寄生聯開！包租公躺賺..

更多熱門

相關新聞

參拜選立委？黃瀞瑩：希望心想事成

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩屢傳出要代表「台灣民眾黨」參選立委，4日一早在市政顧問蔡壁如、周榆修陪同到關渡宮參拜，疑似替未來的立委選舉鋪路。

簡舒培：學姐被派到哪區都是砲灰

王世堅喊話柯文哲「我就跟定你」

ET民調／不分區立委黃國昌最吸睛　館長13.1％贏學姐

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑戰嗎

關鍵字：

學姊學姐黃瀞瑩李婉鈺吳思瑤汪志冰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」啃食半個身體

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡真相

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西將生

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

台北富商印「性愛行事曆」　認私會貴婦做愛1110次

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變胖男

街友太久沒洗澡送醫　護理師：脫褲XX飛出來！

中秋偏財運爆棚！生肖「鼠」快買樂透

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面