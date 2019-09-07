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快訊／山竹暌違16年來了！家樂福144盒明早搶先開賣　售價曝光

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▲▼山竹暌違16年來了！家樂福144盒明早搶先開賣　售價曝光。（圖／記者曾琬婷翻攝）

▲山竹暌違16年來了，家樂福144盒明早搶先開賣。（圖／記者曾琬婷翻攝）

記者趙蔡州、曾婉婷／台北報導

水果山竹16年前因果實蠅問題禁止輸台，如今又再次出現在台灣市場了。家樂福領先通路將於8日開賣，首批12箱共144盒。每盒約350克，僅在家樂福內湖店上架販售，下一批會再空運1噸貨量到店，預計會選全台10家店販售，預計售價299元。

有水果之后美譽的山竹2003年因為「果實蠅問題」禁止輸台，不過近年來泰國不斷提出檢疫作為，經我國農委會防檢局確認後符合檢疫標準，於今年（2019年）4月26日預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」中之附件「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」，再次開放山竹進口至台灣。

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▲▼山竹，北醫研究發現山竹外殼成分有助調節血糖。（圖／記者洪巧藍攝）

▲「果后」山竹首批50.7kg抵台，防檢局：進口符合規定都能吃。（資料照／記者洪巧藍攝）

其實今年第一批泰國產山竹6日就有1000公斤輸入臨場檢疫，但因為有開啟處未鉛封等違規不符檢疫標準，因此農委會防檢局判斷不得輸入，業者必須自行決定原地銷毀或運回。不過防檢局也說，首批山竹的沒有病蟲害問題，只是包裝等不符合規定，幾天還有其他山竹會運達台灣，相信國內民眾很快就能買得到。

家樂福量販店7日就表示，最新一批山竹已於7日抵達台灣且成功通過檢疫，預計8日早上就會在內湖店搶先開賣，不過這一批山竹僅12箱共144盒、每盒350克約5到6顆，當日限定價199元，而下一批會再空運1噸貨量到店，預計會選全台10家店販售，預計售價299元。

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