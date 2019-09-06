發票中4000...下秒震驚想補救！一票人見證「南瓜馬車00:00消失」好悲催

▲無緣的4000塊錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚心血來潮對發票，沒想到其中一張中了4千塊錢，結果開心不到幾秒鐘，她赫然發現「12點後這張就過期了」，而且嘗試App、跑超商問都失敗收場，只能眼睜睜與這筆意外之財道別。

女網友在「爆廢公社」抒發鬱悶心情，「剛剛想到要對發票，中了4000...才開心了幾秒而已，因為12點後就過期了，果然是喇賽人，誰也有喇賽事來說一下，想要一點心理平衡。」

請繼續往下閱讀...

▲一堆網友比她還緊張。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見這張108年3-4月發票，末五碼86409，讓妹子爽中4000元，但同時也發現，兌獎期限在1小時後將截止，這讓她瞬間錯愕與惋惜，看來財神爺的眷顧，就像灰姑娘的南瓜馬車一樣，等午夜過後就要消失啦！

不少人看完比當事者還著急，紛紛表示「快點下載App，12點之前說不定還來得及」、「現在拿去7-11換錢，你還有15分鐘」、「快啦別回覆了」、「還有10分鐘」。

▲四獎不能在超商換。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

短暫消失一會兒後，女網友再度現身回報，四獎只能去銀行領，也試了App同樣不行，在眾人的建議下，她不想放棄一絲希望，於是真的跑了一趟超商，但最後只能苦笑，「不能換喔！」

就這樣時間1分1秒過去，直到00:00的當下，原po忍不住自嘲，「耶！12點了！大家一起見證了這一刻！」而陪伴她的網友們也紛紛回應，「請節哀」、「國家感謝妳的貢獻」、「看著4000飛了，好桑心」、「4000可以實領3200而已，這樣傷心少一點」、「還是用載具，自動對獎很方便」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」