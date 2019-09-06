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看得到吃不到！首批山竹台灣叩關失敗　業者直播解釋：海關不放行...

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▲▼首批山竹扣關失敗。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

▲首批通過檢驗的泰國山竹原訂6號下午可以叩關台灣。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

記者黃凱翊／綜合報導

首批通過檢驗的泰國山竹在6日下午兩點抵達台灣，原訂申報海關通過後就可立刻開賣，沒想到線上預購的網友們苦等了一個多小時後，業者突開直播表示，因為海關檢疫非常仔細，這批山竹最後檢驗結果確定「無法放行」，意即代表山竹目前仍無法進口台灣，民眾可以在9月就吃到泰國山竹的美夢暫時還要再緩一緩。

山竹因「果實蠅」問題，民國92年開始禁止進口，防檢局指出，隔年泰國其實就提出想重新進口到台灣意願， 但受限病蟲害等問題，只好不停研究該如何防治，直到確定有效，也經專家判定沒問題，才同意申請。

▲▼首批山竹扣關失敗。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

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▲▼看得到吃不到！首批山竹扣關失敗。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

▲▼首批山竹扣關失敗。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

防檢局植物檢疫組陳子偉組長今(6)日上午受訪時表示，台灣檢疫官的確在2日前往泰國，與泰國當地的檢疫官一起共同進行產地檢疫，在雙方都檢疫完成後，確認這批山竹將是第一批進口到台灣的「泰國水果之后」，首批山竹數量僅有一噸。在泰國當地的檢疫流程為，台灣檢疫人員會同泰國農業廳人員完成蒸熱處理設施測試認證作業，並在雙方共同監督下，於該認證設施進行蒸熱處理，確認未罹染檢疫有害生物後才會開放進口台灣，泰國當地的蒸熱廠申請外銷蒸熱一共有八家，目前檢疫官已核可兩家，後續幾家也將會逐一進行查驗。

＞＞獨／高雄茂林種山竹17年有成！1台斤7顆500元　年年秒殺有錢吃不到

在當地檢疫通過後，首批山竹就會由業者運輸到台灣進口，但進入台灣前還需經過海關查驗，原訂下午2點開賣的網路業者，粉絲專頁上的宣傳文早已被許多網友狂喊「+1」，也有許多網友已經付錢下訂，就等著可以當第一批享受到美味山竹的饕客，沒想到最後山竹叩關失敗，讓這批山竹無法進入到台灣市場。業者也在直播中不停致歉，希望網友可以再等等，若已下訂單的民眾，也會是之後成功進口山竹的優先配送名單。

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