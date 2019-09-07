爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美

▲空姐趕緊拿睡衣給爺爺，接著清理沾滿糞水的座位！（圖／翻攝何姓空姐IG）

網搜小組／劉維榛報導

今年1月，長榮從洛杉磯返台的班機上，郭芷嫣因替老外擦屁，導致身心受創。近日一名國籍航空的何姓空姐則在IG大吐苦水，遇到一名英國阿公身體不舒服，來不及去廁所，就先噴屎在位子上，排泄物甚至濺到桌上、前方椅背，讓值勤空姐們全看傻，趕緊蹲地狂擦乾淨。

爆噁照片曝光，機位上一片凌亂，地毯沾有水漬痕跡，地上的白色小袋子，推測是除臭用品，空姐緩緩道出事情始末。她將餐車推到乘客機艙時，聞到非常誇張的臭味。值得一提的是，文末似乎呼應著前陣子航空界罷工風波，被外界槍聲「空服員是公主，不要飛就回家去做你媽的寶貝」的不滿情緒。

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空姐全文如下：

原來是一個英國爺爺挫賽在位子上，而且波及桌子、前面椅子的椅背、地上

射程不遠但發射點有點高

整個cabin臭到很可怕

我趕快去拿商務艙睡衣給爺爺換

還好沒有客滿，可以讓附近乘客換位子

然後就一直擦位子上的賽擦到大家做完餐

倒了快三罐卡拉消毒

出動了UPK的乳膠手套跟乾粉

我跟學妹一起戴著乳膠手套，不碰其他東西，專門清賽，一個外科醫生的概念

平常養狗都會清樂咖的便便

樂咖會把便便弄得到處都是

所以其實清理這個我覺得沒什麼

只是在密閉空間內聞到臭味比較難受

說空服員是公主是母豬是養尊處優的大小姐的

你才公主，你全家都公主

回家去做你媽的寶貝

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▲空姐只盼把座位清理乾淨，毫無怨言！（圖／翻攝何姓空姐IG）

另一張照片可見，兩位空姐穿著圍兜兜，忍受難聞的氣味撲鼻，一人蹲著賣命擦拭地板，另一人努力清理座椅，絲毫不見任何埋怨，只想趕快處理完畢，不打擾所有乘客休息。事後，何姓空姐也在IG緩緩表示，「感謝學姊這趟幫我拍了很多美照，還紀錄著我的人生事業巔峰（戴手套），有妳再一起倫敦很可以！」

這次在國際旅途中，再次見證到台灣最美麗的風景是「人」，掀起大批粉絲暖喊「辛苦了，一群美麗的天使們」、「辛苦了！真的…空服員哪裡公主了。有看過這麼苦命的公主嗎？吃喝拉撒都要管，還管看病帶小孩」、「辛苦了，請收下我的膝蓋」、「疲勞頂扣扣，可人美心也美的空姐」、「太辛苦了…腦袋相當有畫面」、「優秀的妳們，辛苦了」。

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