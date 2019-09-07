　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美（圖／翻攝何姓空姐IG）

▲空姐趕緊拿睡衣給爺爺，接著清理沾滿糞水的座位！（圖／翻攝何姓空姐IG）

網搜小組／劉維榛報導

今年1月，長榮從洛杉磯返台的班機上，郭芷嫣因替老外擦屁，導致身心受創。近日一名國籍航空的何姓空姐則在IG大吐苦水，遇到一名英國阿公身體不舒服，來不及去廁所，就先噴屎在位子上，排泄物甚至濺到桌上、前方椅背，讓值勤空姐們全看傻，趕緊蹲地狂擦乾淨。

爆噁照片曝光，機位上一片凌亂，地毯沾有水漬痕跡，地上的白色小袋子，推測是除臭用品，空姐緩緩道出事情始末。她將餐車推到乘客機艙時，聞到非常誇張的臭味。值得一提的是，文末似乎呼應著前陣子航空界罷工風波，被外界槍聲「空服員是公主，不要飛就回家去做你媽的寶貝」的不滿情緒。

請繼續往下閱讀...

空姐全文如下：

原來是一個英國爺爺挫賽在位子上，而且波及桌子、前面椅子的椅背、地上
射程不遠但發射點有點高
整個cabin臭到很可怕
我趕快去拿商務艙睡衣給爺爺換
還好沒有客滿，可以讓附近乘客換位子
然後就一直擦位子上的賽擦到大家做完餐
倒了快三罐卡拉消毒
出動了UPK的乳膠手套跟乾粉
我跟學妹一起戴著乳膠手套，不碰其他東西，專門清賽，一個外科醫生的概念
平常養狗都會清樂咖的便便
樂咖會把便便弄得到處都是
所以其實清理這個我覺得沒什麼
只是在密閉空間內聞到臭味比較難受
說空服員是公主是母豬是養尊處優的大小姐的
你才公主，你全家都公主
回家去做你媽的寶貝

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美（圖／翻攝何姓空姐IG）

▲空姐只盼把座位清理乾淨，毫無怨言！（圖／翻攝何姓空姐IG）

另一張照片可見，兩位空姐穿著圍兜兜，忍受難聞的氣味撲鼻，一人蹲著賣命擦拭地板，另一人努力清理座椅，絲毫不見任何埋怨，只想趕快處理完畢，不打擾所有乘客休息。事後，何姓空姐也在IG緩緩表示，「感謝學姊這趟幫我拍了很多美照，還紀錄著我的人生事業巔峰（戴手套），有妳再一起倫敦很可以！」

這次在國際旅途中，再次見證到台灣最美麗的風景是「人」，掀起大批粉絲暖喊「辛苦了，一群美麗的天使們」、「辛苦了！真的…空服員哪裡公主了。有看過這麼苦命的公主嗎？吃喝拉撒都要管，還管看病帶小孩」、「辛苦了，請收下我的膝蓋」、「疲勞頂扣扣，可人美心也美的空姐」、「太辛苦了…腦袋相當有畫面」、「優秀的妳們，辛苦了」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
爺爺機位上炸屎無助道歉！空姐「跪地擦糞水」照片曝：人美心也美
U18世界盃／美國逆轉韓國　攜手中華隊闖進冠軍戰
低壓帶雷雨移入台灣上空！　新北桃竹等10縣市大雨特報
外送塞爆北一女！UberEats「粉紅潮中一點黑」　愛熊貓全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《彭博》專訪館長！粉絲見「女記者身高差」傻了...往下看卻提醒：不太禮貌

外送塞爆北一女！UberEats「粉紅潮中一點黑」　小綠綠愛熊貓…全靠3特點

影／失聯客羞辱外送員！急叩「快回來補你1000元」　取餐後奇葩臉現形…丟零錢打發

「紗窗～紗門～換玻璃！」小貨車社區跑　他叫一次維修...看收費嚇壞了

環保女「自備便當盒」打包好市多碎洋蔥　被拍照公審…網：你有問她買幾組嗎？

台灣最美空姐比基尼照火辣曝光！揭「私人飛機性騷擾」內幕　曝處理方式

影／發票中4000...下秒震驚想補救！一票人見證「南瓜馬車00:00消失」好悲催

中秋前夕...台中好市多擠爆！結帳要等「2.5hrs↑」　顧客排到崩潰：付錢好難

爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美

快訊／低壓帶雷雨移入台灣上空！　新北桃竹等10縣市大雨特報

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

中秋前夕...台中好市多擠爆！結帳要等「2.5hrs↑」　顧客排到崩潰：付錢好難

爺爺機位上炸屎...無助道歉！仙女空姐「跪地擦糞水」　照片震撼曝：人美心也美

快訊／低壓帶雷雨移入台灣上空！　新北桃竹等10縣市大雨特報

廁所上大號！兒乘螃蟹車「撞開門衝搖滾區」慘雷殘　媽急夾斷...結局好心酸

橘棕色萌熊高坐「龍椅」出巡！一臉凝重掃視全場　網狂抓亮點：安全帶呢？

國旅再加碼！住宿送250元體驗券、12歲以下免費入國家森林遊樂區

台西國中廁所翻修　「嚴肅隆重啟用典禮」影片曝…笑翻一堆人

《彭博》專訪館長！粉絲見「女記者身高差」傻了...往下看卻提醒：不太禮貌

辦公室驚見「喇牙家族」開派對！　他掀開外套領口…大魔王抱蛋衝出

台中哥一喝「溫感漂白汽水」...實測好市多6台飲料機怒了！網曝：不是第1次

寵物旅館「弄丟歐告」怪項圈太鬆！主人求：找回來　店員冷答：我不用睡覺？

中秋前夕...台中好市多擠爆！結帳要等「2.5hrs↑」　顧客排到崩潰：付錢好難

反穿外套騎機車！她手臂被瞬間「扭成麻花」炸血　網PO「類似經歷」嚇瘋

楚特腳趾受傷5局提前退場　進入每日觀察名單

阿嬤別走！乖孫家門口十八相送　飆唱「我愛妳」萌翻網：融化惹～

哈林同台飆戲蕭敬騰！　台下驚傳抽泣聲竟「哭成一片」

韓國瑜見日本學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

鸚鵡掀開籃子救妹妹！「金鋼腳」撈到一半腳痠　結局笑噴900網友

林彥君認有曖昧對象！ 羞曝「床上感覺」…感情空窗五年拒凍卵

直擊／警察局裡吃飯！漫遊佐賀「2大百年景點」　踏進古老酒廠找秘密

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

午後雷雨轟全台　中秋颱機率高

吳德榮：第16號颱風「琵琶」下..

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

颱風「法西」生成！路徑公布....

私人飛機多性騷擾？台最美空姐揭..

《彭博》專訪館長！網往下看提醒..

麥當勞kitty之亂20年　二..

星宇航空女飛航員曝光　網暴動

更多熱門

相關新聞

私人飛機多性騷擾？台最美空姐揭內幕

前威航空服員林巧評長相甜美，曾因為《綜藝玩很大》爆紅，不僅登上PTT表特版，還擄獲許多日本人的心，在推特、日網都掀起一陣熱議。林巧評近日也在Instagram上替網友揭開「私人商務飛機」的隱藏內幕，曝光大家所好奇的「有錢人性騷空姐」真相。

已婚劣男騙空姐　交往產1子哀告

南崁「空姐村」最受歡迎套房社區　不到400萬可入手

乘客帶行動電源上飛機「自燃起火」

俄航飛北京航班在莫斯科機場撞機

關鍵字：

空姐飛機機艙糞水

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面