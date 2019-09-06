獨／山竹強勢回歸！睽違17年「500人搶頭香」　叩關結果14時揭曉

▲首批檢疫通過的山竹將可望在6日下午進口台灣。（圖／翻攝自免費圖庫pxhere）

記者黃凱翊／綜合報導

睽違17年的泰國水果「山竹」，有業者宣稱6號下午2點將會首度在台開賣，消息一出，讓許多網友都開心翻了，有500多名網友立刻在訂購網上大喊「要加一」！

山竹因「果實蠅」問題，民國92年開始禁止進口，防檢局指出，隔年泰國其實就提出想重新進口到台灣意願， 但受限病蟲害等問題，只好不停研究該如何防治，直到確定有效，也經專家判定沒問題，才同意申請。

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《ETtoday新聞雲》接獲讀者爆料，表示9月2日就有台灣檢疫官前往泰國進行檢疫，讀者宣稱，此次合格出口的泰國農場常年出口到日本，首批登台的山竹數量僅有一頓，自己手上拿到了半噸之多，將在6號下午2點搶先在網路開賣。

▲山竹在台灣消失了17年之久，許多人都懷念他的美味。（圖／翻攝自免費圖庫pxhere）

記者向防檢局求證，植物檢疫組陳子偉組長表示，台灣檢疫官的確在2日前往泰國，與泰國當地的檢疫官一起共同進行產地檢疫，在雙方都檢疫完成後，確認這批山竹將是第一批進口到台灣的「泰國水果之后」，首批山竹數量僅有一噸。在泰國當地的檢疫流程為，台灣檢疫人員會同泰國農業廳人員完成蒸熱處理設施測試認證作業，並在雙方共同監督下，於該認證設施進行蒸熱處理，確認未罹染檢疫有害生物後才會開放進口台灣，泰國當地的蒸熱廠申請外銷蒸熱一共有八家，目前檢疫官已核可兩家，後續幾家也將會逐一進行查驗。

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在網路上公布搶先開賣山竹的台北濱江美食網執行長，接受採訪時表示，他們買下了首批通過檢疫的580公斤山竹，預計將在今（6）日下午2點抵達台灣，海關申報通過之後，就會立刻在網路上開賣，目前該粉絲專頁的貼文下方留言非常熱烈，已有許多期待山竹很久的網友熱情喊著「要加一」。但這批山竹最大的關鍵是落地後要向海關申報，如果順利通過，上百名下訂單的民眾才有機會吃到。