山竹「未鉛封、證明書沒貨櫃碼」　防檢局以未依規定為由擋500民眾白＋1

▲山竹今天原訂將抵台，但因該批山竹未依規定鉛封不得輸入。（圖／記者洪巧藍攝）

記者崔至雲／台北報導

首批泰國山竹原訂今（6日）下午能夠正式抵達台灣，許多民眾在此之前就已在網路上爭相預購，不料事情卻發生變化，農委會防檢局表示，該批山竹運輸方式是以空運貨櫃裝運，在開啟處未依規定鉛封，且檢附的植物檢疫證明書未加註貨櫃號碼及鉛封號碼，不符「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」規定，依規定不得輸入，期待吃到「水果之后」的民眾還得在等等了。

防檢局表示，泰國山竹鮮果實如果以密閉式貨櫃運輸，櫃門應改要鉛封，並在植物檢疫證明書上註明貨櫃號碼及封條號碼。由於該批貨品輸入時違反前述規定，防檢局業已判定該批貨品檢疫不合格，目前已通知泰方植物檢疫機關往後應確實依照我國檢疫規定辦理。

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▲首批山竹扣關失敗。（圖／翻攝自Facebook／台北濱江）

該批泰國山竹在當地檢疫通過後，首批山竹就會由業者運輸到台灣進口，但進入台灣前還需經過海關查驗，原訂下午2點開賣的網路業者，粉絲專頁上的宣傳文早已被許多網友狂喊「+1」，也有許多網友已經付錢下訂，就等著可以當第一批享受到美味山竹的饕客，沒想到最後山竹叩關失敗，讓這批山竹無法進入到台灣市場。業者也在直播中不停致歉，希望網友可以再等等，若已下訂單的民眾，也會是之後成功進口山竹的優先配送名單。

山竹因「果實蠅」問題，民國92年開始禁止進口，防檢局指出，隔年泰國其實就提出想重新進口到台灣意願， 但受限病蟲害等問題，只好不停研究該如何防治，直到確定有效，也經專家判定沒問題，才同意申請。

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