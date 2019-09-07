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《彭博》專訪館長！粉絲見「女記者身高差」傻了...往下看卻提醒：不太禮貌

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▲▼ 館長接受彭博社專訪 。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲ 館長接受彭博社專訪 。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者張嘉晏／綜合報導

紅到國外了！「館長」陳之漢不僅是成吉思汗健身房的老闆，也時常開直播評論時事，臉書目前有1百多萬人追蹤。日前他也接受外媒專訪，雖然並未公開內容為何，不過館長與記者們的合照也已經引發一些話題。

「接受全球非常知名國際彭博新聞社專訪！！！」館長6日晚間在臉書上分享自己被外媒《彭博新聞社》（Bloomberg News）記者採訪的照片，只見館長就坐在沙發上和2位外國記者侃侃而談，並表示採訪內容將會在世界各國露出，包含了平面報紙、廣播電台和電子報導。

請繼續往下閱讀...

不過館長在貼文中並未提及採訪內容為何，反而是貼上一段《彭博新聞社》的介紹給粉絲認識，指出該新聞社是全球最大的財經資訊公司，總部位於紐約，提供「權威性的經濟評論及觀點」。

▲▼ 館長接受彭博社專訪 。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼ 館長與記者合影，和女記者形成了「最萌身高差」 。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼ 館長接受彭博社專訪 。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

有趣的是，不少粉絲們把焦點放在他們採訪後的合照上，只見女記者的身高大概只到了館長的肩膀處，館長粗壯的手臂甚至比她的頭還要大，超萌的身高、身材差也讓網友們紛紛表示「也太嬌小了」、「已經夠大隻了，還站在前面」、「這比例超誇張」、「也差太多」、「怎麼有點像合成的」、「太強！好奇專訪內容」。

不過也有網友發現館長的腳上穿著一雙黑色拖鞋，提醒他雖然是在自己地盤、很有親和力，但基於國際禮儀還是換一雙比較好，「這不是很有禮貌，提醒一下阿館」、「拖鞋好搶眼...但上專訪還是顧一下形象吧」。

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