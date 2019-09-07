快訊／韓國瑜會面學者「松田康博」臉書消失　昨晚才遭1.4萬留言灌爆

▲日前與韓國瑜會面的日本學者松田康博，臉書突然消失了。（圖／記者賴君欣攝）



記者林彥臣／綜合報導

日前與高雄市長韓國瑜會面的日本學者代表松田康博，他的臉書在7日下午突然消失，雖然尚未得知消失的原因是遭到檢舉，還是自行關閉，但昨天才出現網友徹夜灌爆他的臉書，湧入1.4萬筆留言的狀況。

▲松田康博臉書現在呈現的是無法閱覽的畫面。（圖／翻攝自臉書）



韓國瑜更換開會地點，造成日本學者代表團遲到25分鐘的事件，這2天持續發燒。有網友發現日本學者帶表松田康博的臉書，從6日晚間一直到7日遭到網友徹夜灌爆，留言甚至超過1.4萬筆，但是在7日下午，卻發現他的臉書卻突然消失了。

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）



韓國瑜在與日本學者會後一席「等了日本人25分鐘」引發喧然大波。松田康博隨後則是PO文澄清，他們直到今天早上才被告知換地點，「會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說『抱歉 我們聯絡不順暢』，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說『我等日本人等了25分鐘』、『沒關係啊，我們要多多體諒貴賓』、『我完全不介意』」，讓他忍不住寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。



松田康博的澄清文在媒體曝光後，更是湧入大批網友在他的臉書留言。有人有人以中、英、日文留言「對不起」、「讓您困擾真對不起，台灣人會好好教訓他的」等方式道歉。

▲松田康博臉書遭韓粉洗版 。（圖／翻攝松田康博臉書）



但也有韓粉留言護航韓國瑜，「中間聯繫人沒通知，不是臨時改，你還要造謠多久？」、「他何錯之有？講你不愛聽的就是錯嗎？講等你25分就不行嗎？」、「韓市長最近被黑得天昏地暗，這並不是他一貫作風，如果你不了解台灣，不瞭解韓市長處境就做出這樣的批判，只能說很遺憾，你跟1450差別並不大」。

▲孫大千在臉書強調，誤會已經化解，好朋友的情誼不會受影響。（圖／翻攝孫大千臉書）



韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千臉書表示，好朋友之間化解誤會最好的方法，就是開誠布公地說明清楚，那麼，好朋友之間的情誼仍然不會受到影響，非常感謝兩岸關係小組的學者，在離開台灣的前一晚，還能有機會和他面對面的聊一下，因為沒再次確認會面的場地，造成大家的困擾，引起不必要的誤會，實在非常抱歉。

與會的學者、日方訪團成員的東京外國語大學副教授小笠原欣幸也在孫大千臉書留言表示，「謝謝孫大千副執行長。我們繼續推動日台交流，交換意見」。