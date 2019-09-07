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韓國瑜「等了25分鐘」惹怒日學者　馮光遠「開玩笑」狂嗆：畜生不如的東西

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記者柯振中、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日與日本學者會面，卻意外引發「等25分鐘」風波，隨後又改口說是「開玩笑的」。對此，資深媒體人馮光遠以113字回應，既然是開玩笑，那他也想以「韓國瑜，這畜生不如的東西」，來帶給眾人歡樂，「我這麼講，也是用開玩笑的口吻講。」

韓國瑜原定6日上午11點20分與東京大學學者會面，但雙方11點36分才現身，讓眾人相當擔心「韓市長該不會又遲到了？」對此，韓國瑜澄清，今天沒有遲到，相當準時，還等了日本人25分鐘。

▼韓國瑜說，他今天相當準時。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜身上未準備名片，連忙轉身要求幕僚將名片遞上來。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜的言論出現後，立刻引起軒然大波，東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博在臉書發文，是高雄市府臨時換地點，但韓市長卻向媒體說「我們要多多體諒貴賓」，讓他相當無奈，「我難以理解韓市長以即他的團隊的這樣的作風。」

隨後，韓國瑜晚間指出，自己是用開玩笑的口吻說出這句話，沒有別的意思，「希望大家笑一笑而已。」

韓國瑜說到，這些日本學者完全沒有遲到，這件事情是重大的誤會，「市府通知的連絡地點為鳳山辦公室，但實際開會地點則是在四維辦公室，所以日本學者跑到鳳山辦公室去，發現地點轉換，所以他們又搭了計程車再趕過來。」

▼韓國瑜「我們要多多體諒貴賓」的言論讓日本學者發飆。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜參加日本學界拜會,會後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

對於韓國瑜6日說出的眾多言論，資深媒體人馮光遠在臉書表示，韓的言論導致日本學者發飆，隨後又改口「希望大家笑一笑而已」，那麼他也打算開個玩笑，「韓國瑜，這畜生不如的東西。」

馮光遠說，這些言論也只是開玩笑，目的是希望娛樂眾人，所以希望網友不要按讚、憤怒的表情，「請按笑臉，謝謝。」

▼馮光遠說，他也是在開玩笑。（圖／翻攝自馮光遠臉書）

▲▼馮光遠,韓國瑜。（圖／翻攝自馮光遠臉書）

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