不止「等日本人25分鐘」…韓國瑜沒準備名片　致詞對學者說：希望來高雄拍電影

▲韓國瑜身上未準備名片，連忙轉身要求幕僚將名片遞上來。（圖／記者賴君欣攝）



記者王致凱、賴君欣／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日見日本學者又惹風波，讓他飽受輿論批評，東京大學兩岸關係學者松田康博直言「難以理解韓市長作風」。雖然韓國瑜事後澄清是誤會，但有時事評論粉絲團認為，此次會面簡直是場「外交災難」，包括韓國瑜沒提前準備好名片、沒有讓來賓致詞，此外致詞也「不知道在說啥」。

韓國瑜原定6日上午11時20分與東京大學學者團會面，但雙方直到11時36分才出現在會議廳。似乎是不想讓日前的「遲到事件」重演，韓國瑜主動向在場媒體表示，「我沒有遲到，我等了日本人25分鐘」。此話一出，反而引發軒然大波。

▼韓國瑜會後向媒體說，自己不介意等待日本學者。（圖／記者賴君欣攝）



東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博在臉書上澄清，韓國瑜團隊聯絡的會面地點為「鳳山行政中心」，代表團準時抵達後才得知對方聯絡地點有誤，一行人又匆匆搭計程車趕往四維行政中心赴會。

松田康博說，韓國瑜市長早已知道雙方聯絡出了問題，還對考察團學者說「抱歉，我們聯絡不順暢」，沒想到卻在會後向媒體說，「我等日本人25分鐘」、「我完全不介意」等語，讓他深感「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

▼松田康博在臉書澄清。（圖／翻攝臉書）



考察團成員之一的東京外國語大學教授小笠原欣幸也在臉書上說，最初聯絡時通知的會面時間地點為6日上午11時整在鳳山行政中心，5日對方將時間改為11時20分，地點未變。一行人直到當天11時04分才接到電話，稱會面聯絡有誤，地點變更為四維行政中心。小笠原欣幸說，韓國瑜會面一開始就向考察團學者表達歉意，事後卻向媒體說成是學者們的錯，讓他感到非常遺憾。

▼另一位與會學者小笠原欣幸也同樣貼出澄清文，稱韓國瑜的說法感到遺憾。（圖／翻攝自臉書）



對此，韓國瑜晚間緊急開直播滅火，強調「日本這些學者完全沒有遲到，這一點最重要，他們是很守時的」。此外，居中聯繫的政治大學國際事務學院日本研究碩士學位學程教授蔡增家也澄清，是他未注意韓國瑜團隊5日傳來的變更地點通知，才導致日本學者跑錯地點，「實際上日本學者很準時，並沒有遲到。」

儘管如此，時事評論粉專「TaiwanWarmPower」仍批評，此次這場會面簡直是「外交災難」，「一個要選總統的人，可以把外賓惹怒到用『我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風』這種詞句來形容，真的很不容易。」

「TaiwanWarmPower」認為，會面中最不該發生的3點包括，韓國瑜忘了帶名片，急著要幕僚把名片遞來，讓來賓感到尷尬；韓國瑜致詞時除了宣讀高雄與日本經貿合作的數據外，還向研究國際關係的學者說，「日本冬天拍電視電影很冷，男主角女主角不管是各種戲劇…這講出去都會有吐氣阿，太冷了，能不能來我們高雄拍電視電影」，讓人「不知道在說啥」；以及主辦方沒有給來賓致詞時間，顯得非常失禮。

「TaiwanWarmPower」指出，重要外交活動從賓客名單、時間地點安排、座位、講稿、司儀稿、討論議題、媒體訪問流程等都要提前準備，「其實你只要看看照片中的桌上，中華民國國旗被擺成這樣慘不忍睹，從這麼一點小小的細節來看，就可以知道這場活動的準備有多失敗。」

不過，晚間韓國瑜直播時仍有許多網友留言力挺，「市長辛苦了」、「市長加油」、「唯一支持韓國瑜」；另一派網友則說，「「丟臉丟到日本去」、「真的不要解釋，臨時換場地就很失禮」。

▼韓國瑜與日本學界會面又掀風波，網友批評從國旗的擺放就能看出準備不完善。（圖／記者賴君欣攝）

