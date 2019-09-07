韓國瑜見日本學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團，笑稱自己沒遲到「等了25分鐘」，卻被參訪團召集人松田康博在臉書發文打臉「是市府臨時更換地點」，引起熱議。對此，民進黨立委劉世芳7日表示，韓國瑜接見日本知台權威學者卻只說棒球、拍片，「比壞嚴重的是笨」、「把台灣人的臉都丟光了！」

劉世芳在臉書表示，韓國瑜拜會行程是自己邀約的，拜會地點也是自己臨時更改的，還公開指責外賓遲到來證明自己沒有又遲到，「這是耍賴皮，韓國瑜真壞！但『壞』還不是最嚴重的問題，比壞更嚴重的是『笨』！」

劉世芳指出，韓國瑜第一個耍笨的地方是，這場和日本學界的國際交流，在韓國瑜致詞後，司儀沒有讓外賓致詞，就直接招呼媒體拍合照，連最起碼的禮貌都不懂。

劉世芳提到，韓國瑜第二個耍笨的地方是，來訪的日本學界代表，是東京大學兩岸關係研究小組，成員都是國際關係或比較政治領域的學者專家，結果韓國瑜致詞重點只有兩個，第一，「他希望日本的棒球隊冬天訓練的時候能夠來高雄！」第二，「 他希望日本的影視在冬天的時候能夠來高雄拍攝！」

劉世芳質疑，韓國瑜是讀稿致詞，致詞稿的內容不知道是哪位幕僚草擬的？隨便找一篇歡迎日本旅行團來高雄觀光的簡報內容，水準幾乎都能超越韓國瑜的致詞。其實只要電腦網路Google一下，馬上就能查到與會外賓的背景資料。

劉世芳說明，松田康博曾任日本防衛廳工作，現任東京大學教授，主要研究兩岸、亞洲政治外交，是日本在亞太事務和中國關係的專家；若林正丈被尊為日本學界研究台灣政治的第一人，他的台灣政治史相關著作，從日治抗日到台灣轉型，幾乎是我們從政者必讀教科書，日本人更是透過他的研究來了解台灣。

劉世芳進一步指出，高雄歷史博物館在2014年12月21日成立「高雄研究文獻中心」時，若林正丈不但親自出席，不吝捐出自己珍藏的相關文獻史料來豐富館藏。

劉世芳提到，和松田康博、若林正丈一起出席的其他日本學界代表，他們在日本政治外交領域的學術地位和影響力也不遑多讓，透過這樣的拜會交流場合，可以預期日本政府將會透過他們的眼睛，來觀察台灣內部政經情勢的發展，藉此研判對亞太區域安全的影響。

劉世芳還說，但韓國瑜在他們的面前，「竟然只談希望棒球、拍片冬天來高雄？除此之外沒有其他，也難怪外賓會怒言「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。」

劉世芳痛批，「比壞更嚴重的是笨！歧視東南亞，接著又欺騙日本人，無論韓國瑜選得上選不上總統，現在就已經害台灣國際尊嚴掃地，把台灣人的臉都丟光了！」