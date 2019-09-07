越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

▲越南新娘示意圖，非當事人。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

台灣男性娶越南或其他東南亞國家外配的情況越來越普遍，雖然在網路上經常可以看到有人曬年輕貌美的越南嬌妻照片，但還是有人會用部分失敗的婚姻案例質疑娶越南新娘的人在想什麼？就有網友在PTT八卦板PO出自身娶越南新娘的經歷，雖然老婆被嫌又矮又醜，但是卻十分吃苦耐勞，讓許多網友羨慕娶到好女人。（本文經當事人授權提供）

網友指出，他跟他老婆是自由戀愛，當初他老婆因為當看護的關係才從越南來到台灣，雇主看她乖巧，於是介紹給了他的朋友，但是朋友卻嫌她太矮太醜，所以介紹給他，兩人認識半年就結婚了，為了結婚還跑了四趟越南。

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▲雖然他跟老婆交往的時候就說沒有錢，不過他卻說沒關係一起努力就好。（圖／取自免費圖庫pixabay）



網友說，在交往時，他經常跟當時還是女友的老婆說，「我沒有錢」。但是她說沒關係，夫妻一起努力就好，不過她也坦承，會想結婚留在台灣，主要是想改善越南家中的經濟。

▲網路上經常有人曬皮膚白皙身材火辣的越南嬌妻，網友的老婆卻被形容身材像是陀螺。（圖／pixabay）



網友形容，他老婆不是鄉民常說的那種腰細奶大皮膚白的外型，他媽媽反而說她身材像陀螺，在她二十幾歲的時候，拜託村裡認識的仲介幫忙介紹嫁到台灣，被對方拒絕了三次，理由是她長的不好看，叫她回家帶妹妹來，因為她的妹妹比較漂亮。

接著他提到了老婆原生家庭狀況，老婆的哥哥有嚴重的心臟病，為了治病，家裡能花的都花光了，也借了不少錢，後來實在沒辦法，把僅存賴以謀生的魚塭也拿去抵押借錢，為了多賺錢，她借了幾千塊美金，拜託人家幫忙她來台灣工作，她是人到了台灣才打電話回越南讓爸媽知道，當時在台灣每個月實賺一萬七，只留一千塊，剩下全部寄回給越南的爸媽，而她哥哥的病拖了兩年多，最後也死了，據他老婆說，哥哥過世那天，越南的爸爸打了一通視訊電話給她，臉卻不敢對著鏡頭，她心知肚明，躲在廁所裡狂哭.....。

網友說，嫁給他之後，老婆只希望讓她出去工作賺錢，寄錢給她老邁又無謀生能力的爸媽，聘金、婚宴、生活費都不要求。她說，她爸爸不是在賣女兒，對她好就好。

他老婆現在兼兩份工作，收入差不多四萬多塊，每月薪水全部交給他，她沒有數字觀念，扣除每月給爸媽匯1萬塊，剩下的希望他幫她買保險、保勞保、存起來，還叮嚀他不要拿她的錢去養小三，她會打到他沒有牙齒為止，在一點態度整個很強悍。

因為看到她哥哥生病的樣子，讓他老婆覺得保險真的很重要，因為越南醫療真的很糟糕，於是他用她自己的薪水，幫她買了一台機車讓她騎去上班使用，當天晚上她打視訊電話回越南，說婆婆買了一台機車送給她。他問為什麼要說謊。她說要讓她爸媽放心，再來是因為越南鄉下很會比較女兒嫁的好不好，所以常常她自己匯生活費回家時，多匯幾千塊，會說是他孝敬爸媽買米吃。

網友指出，他寫這麼多故事，只是想表達，娶外配不一定就是不好，即便台灣失敗的外配婚姻例子太多，但其中也不乏不把外配當人看的，例如他老婆的同鄉嫁來台灣，老公不工作整天喝酒，也不讓她工作，不給她生活費，只叫她生小孩跟做愛，連每個月mc來，買衛生棉的錢都沒有，這不是逼她要跑掉嗎？

接著網友在提到一個小故事，在他剛結婚時，與同學吃飯，同學的老婆聊天之餘，脫口而出一句，「像她們這種，嫁來台灣都比較有企圖....」。「像她們這種...像她們這種......像她們這種......像她們這種......。」當下他的心裡像是被針刺了一下。

▲網友說，他老婆不但兼兩份工作，晚上還幫他精油按摩。（示意圖／翻攝自海倫清桃臉書）



網友認為，「我老婆也是人」她用自己的能力工作賺錢養父母，也盡到一位妻子的義務，即便兼兩份工作，老婆晚上下班一樣洗衣、打掃，抓空檔去買菜，煮宵夜端到房間給他吃，幫他精油按摩。

網友最後提到，他老婆剛領薪水，叫他問他爸媽什麼時候有空，她要請爸媽出去吃飯。他覺得，「心裡實在很感慨」，自己的嫂嫂跟弟妹嫁來家裡這麼多年，連跟爸媽一起坐在客廳聊天都少，更別說請爸媽吃飯......。

看完網友娶回越南賢妻的故事後，鄉民在推文中留言表示，「推你老婆，好女人」、「看完真想立馬護照拿了就出國討老婆」、「對她好一點」、「推，真的好，請珍惜」、「人生是自己的，有愛開心就好」、「互相喜歡就好，人的一生也就是如此，真心難求」。