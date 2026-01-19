已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

▲內政部長劉世芳。 （圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

有嫁來台灣的中配近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發批評。內政部長劉世芳今（19日）怒斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。此外，針對傳出移民署已廢止中配「關關」居留許可，劉世芳說，個案問題都按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

立法院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

有中配近日在網路發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評，媒體詢問，小孩子寫簡體字，是不是為了統一之後實行…，問題還沒問完，劉世芳就打斷怒斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。

此外，針對中配「關關」日前曾拍影片叫囂，「遲早紅旗插滿台灣」，去年還到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳，《自由時報》報導指出，移民署已廢止「關關」的居留許可，她成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

劉世芳僅說，有關個別個案碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。