　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

▲▼原住民族委員會主任委員曾智勇率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。內政部部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。 （圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長劉世芳。 （圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

有嫁來台灣的中配近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發批評。內政部長劉世芳今（19日）怒斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。此外，針對傳出移民署已廢止中配「關關」居留許可，劉世芳說，個案問題都按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

立法院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

有中配近日在網路發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評，媒體詢問，小孩子寫簡體字，是不是為了統一之後實行…，問題還沒問完，劉世芳就打斷怒斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。

此外，針對中配「關關」日前曾拍影片叫囂，「遲早紅旗插滿台灣」，去年還到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳，《自由時報》報導指出，移民署已廢止「關關」的居留許可，她成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

劉世芳僅說，有關個別個案碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

中天記者林宸佑涉共諜案收押　蕭旭岑：恐嚇監督執政黨的媒體

快訊／1.25兆軍購秘密會議落幕　顧立雄：下午將可公開資料送立院

藉新書明志參選新北！　劉和然長文喊話「現在換我為新北市民開路」

傳國共論壇1月底北京登場　蕭旭岑保密到家：成熟時會對外公布

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

中天記者林宸佑涉共諜案收押　蕭旭岑：恐嚇監督執政黨的媒體

快訊／1.25兆軍購秘密會議落幕　顧立雄：下午將可公開資料送立院

藉新書明志參選新北！　劉和然長文喊話「現在換我為新北市民開路」

傳國共論壇1月底北京登場　蕭旭岑保密到家：成熟時會對外公布

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

政治熱門新聞

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

柯文哲酸蔣萬安政策騙選票　北市反擊了

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

柯文哲酸「國民黨別太高估實力」　親藍粉專開嗆：要開戰沒人怕你

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

快訊／鄭麗君完成任務　卓榮泰明晨接機

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

更多熱門

相關新聞

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋

總統賴清德承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前卻將目標下修到4萬戶，遭在野批評跳票。立院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，但內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。對此，劉世芳表示，內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，包括範圍更廣泛，因此認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策。

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

缺土地「社宅」將愈蓋愈少？　王婉諭轟劉世芳：選擇自廢武功

缺土地「社宅」將愈蓋愈少？　王婉諭轟劉世芳：選擇自廢武功

關鍵字：

關關中配劉世芳內政部移民署簡體字

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面