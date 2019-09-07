韓國瑜「軍公教」支持度也死亡交叉　議員曝：支持者只剩家庭主婦

▲韓國瑜的民調在職業別的部分，連軍公教也輸蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）



記者林彥臣／綜合報導

韓國瑜的選情民調是否能夠「hold住」，成為各界關注的焦點，而桃園市議員王浩宇在節目上指出，韓國瑜的各類型民調都持續崩盤中，包過六都之中有五都呈現落後，領先地區幾乎都是偏鄉，就連以往被視為深藍支持者的軍公教，也被蔡英文超越，呈現對韓國瑜的死亡交叉情勢。

▲桃園市議員王浩宇在節目上指出，韓國瑜的民調已全面崩盤 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



王浩宇在政論節目《年代向錢看》指出，有人質疑綠黨的民調是否對蔡英文特別有利，但是其他民調的趨勢跟他們的民調越來越像，別人的民調韓國瑜剩20%，綠黨韓國瑜民調還有30%，反而綠黨民調還是呈現韓國瑜支持度最高的一個。

王浩宇各縣市支持度分析，六都部分韓國瑜只剩桃園還有一點優勢，其他五都都輸光，尤其高雄超級慘，其他縣市韓國瑜只剩竹縣、南投、花蓮、台東、外島，其他地方全輸，這代表他完全沒有競爭力，這是否會拖垮國民黨的立委選舉，是值得觀察的。

王浩宇接著分析職業的部分，大家應該會認為軍公教這個族群，應該是要支持韓國瑜的，可是在這一周的綠黨民調跟其他民調，是蔡英文在軍公教翻盤的開始，連軍公教都出現死亡交叉，因為軍公教再怎麼樣，他們還是知識份子，「他們還是認為自己有一點格調，不可能去支持他」。

主持人陳凝觀問，那他們會不會移轉去支持郭台銘？

王浩宇回答，「非常有可能」，因為軍公教的票再一對一的情況下，有一些會轉去支持小英，可是他（軍公教）對於郭台銘確實是非常有利的。

▲王浩宇分析，韓國瑜的支持者剩家庭主婦。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



王浩宇分析，軍公教流失之後，韓國瑜還剩哪些選票？韓國瑜唯一的職業優勢剩家庭主婦，為什麼家庭主婦會有優勢，因為家庭主婦在家裡很多都在看支持韓國瑜的電視台，所以該電視台是韓國瑜最後的堡壘，如果連那個電視台也失守，韓國瑜就什麼也沒有了。

王浩宇還指出，在6日發生的日本人事件，在1.5小時內有66萬人關切，算是非常大的網路聲量，在這1.5小時內，韓國瑜的負面聲量在網路上是83%，正面聲量剩5%，20個人裡面只有1個人是幫他說話的，「所以我覺得，韓國瑜真的啦，我覺得這個真的很有可能就是韓國瑜的最後一根稻草了」。