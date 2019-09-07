日學者松田康博起底！「難以理解」韓國瑜臨改時地　名嘴曝地位…神一般的存在

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團時，笑稱自己沒遲到「等了25分鐘」，但遭訪團召集人松田康博教授發文打臉「是市府臨時更換地點」，直言「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」，引發網友討論。資深媒體人黃創夏在節目上透露松田康博在日本神人級的地位，「在日本是一位非常有分量的政治學家」。

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

資深媒體人黃創夏6日晚間在三立節目《鄭知道了》 表示，松田康博當過日本防衛廳防衛研究室主任研究官，並不只是一個普通學者而已，他在日本國內是一位相當有分量的「政治學家」，對於整個東亞的軍事戰略、國際關係研究的非常透徹，後來才到東京大學任教。

黃創夏表示，對於一個這麼重要的人，想像如果韓國瑜的身分是總統而接見松田康博，「其實我們能夠接見跟這樣一個人談一談東亞形勢、美日安保以及宮古島等等這些重要的事情，結果韓國瑜竟然是耍人家」、「所以韓國瑜你不要說是別人在黑了你，你黑台灣黑這麼久，現在連日本友人都把他黑了，日本的專家都被你黑了」。

▲韓國瑜會後向媒體說，自己不介意等待日本學者。（圖／記者賴君欣攝）

黃創夏認為，松田康博是北海道人，忍受高雄天氣、率團到高雄跟韓國瑜見面，沒想到最後卻被消費，松田康博最後用「難以理解」來形容這件事情，可以看到日方對此事的不滿。