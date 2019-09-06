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白色性奴軍官專用 二戰時日本逼白人當「高級慰安婦」

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▲在日本本土召集的慰安婦被稱為「女子挺身隊」。圖為「女子挺身隊」的塑像。(圖／路透）

在日本本土召集的慰安婦被稱為「女子挺身隊」。圖為「女子挺身隊」的塑像。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

「俄羅斯衛星網」報導，二戰期間，日本佔領了亞太大部分地區，犯下在佔領區內許多惡名昭彰的罪行，對婦女的性暴力，只是其中的一環。在數十萬的受害者裡，大多數是亞洲女性，主要是中國人和朝鮮人。但來自歐美的婦女亦無法倖免。

報導說，日本人於1942年入侵歐美在東南亞的殖民地時，歐洲婦女同樣沒有躲過悲慘的命運。這些婦女主要是英國人、美國人、澳洲人以及荷蘭人。

日本侵略者的典型做法是在所到之處成立「慰安所」。印尼爪哇島也不例外。日本人把荷蘭婦女和不聽話的女人都送到那裡。歐洲婦女當時被認為是「很有面子」的性奴隸，因為她們是專門為日本軍官準備的。報導指出，二戰期間，日本軍人的暴行遠超過德國納粹。

「慰安婦」是指日本軍隊在第二次世界大戰期間強行徵召為日軍提供性服務的女性，中韓歷史學者認為主要是透過誘騙和強迫找來的。大部分慰安婦來自中國大陸及台灣、朝鮮半島、日本本土，也有東南亞、荷蘭等地的女性。當中在日本本土召集的慰安婦被稱為「女子挺身隊」。

第二次世界大戰期間，有約40萬名亞洲女性淪為日軍「慰安婦」，其中包括逾20萬名中國婦女。 2015年12月28日，日韓政府簽署《日韓慰安婦協議》，稱雙方就「慰安婦」問題達成「最終、不可逆轉的一致意見」。但文在寅出任總統後，韓方多次對該協議表達不滿，稱多數韓國民衆從情感上「難以接受這份協議」。

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