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非常X級！澳洲網美試穿網購婚紗　全部透明看光光！

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▲Tina Yong示透明婚紗。(圖／翻攝自YouTube＠Tina Yong)

Tina Yong穿上透明婚紗，全身被看光光！(圖／翻攝自YouTube＠Tina Yong)

國際中心／綜合報導

婚禮往往是人們一生中最重要的一天，所以希望在這一天 一切都是完美的，這不難理解。而在這「得意的一天」， 婚紗無疑更是重中之重。所以，準新娘總是會不厭其煩的試了又試，直到找到心中最「尬意」的那一件。

當中的準新娘包括來自墨爾本的美妝部格客+網美Tina　Yong。為了滿足好奇心和勇於廣泛嘗試，日前她從線上零售商Wish訂購了幾套婚紗。結果卻是讓她大吃一驚。

Tina將一段試穿婚紗的影片PO到自己的YouTube帳戶上。當她試穿 一套名為「網狀透孔透視王妃款」(Mesh Openwork Perspective Princess dress)的婚紗時。她意識到這件衣服是完全透明的，讓她的胴體暴露無遺！

她說：「如果我媽看到我穿著這件衣服舉行婚禮，說不定她會心臟病發！這是非常X級的。從照片裡或許還不大看得出來。在照片中，它看起來非常優雅，你什麼也看不到。但實際上每個人都能看到我的內褲！婚禮上若穿上它，那簡直跟全身赤祼無異。」

與此同時，她試穿的其他幾套婚紗比較上不那麼暴露。但是她又嫌它們看起來太Cheap。她最喜歡的，是一套在這次網購中最貴的「經典款香檳教堂婚紗」，售價35.99美元(約1110元新台幣)。所以，便宜無好貨？

▲▼ 澳洲網美Tina Yong示範透明婚紗。（圖／翻攝自YouTube@Tina Yong)

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