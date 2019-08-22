旅遊中遇4男搭訕…2女被綁走淪為性奴！　「逼接客+拍裸照」7天





▲2女被4男拘禁在酒店，淪為性奴。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南駐馬店市2名年輕女孩日前與其中一位女孩的男友結伴遊玩，期間結識了4名男生，隨後7人一起到夜店喝酒。不料4名男子竟心懷不軌，打傷並趕走女孩男友後，將2女非法拘禁在酒店內長達7天。2人慘遭毒打、性侵，還被拍下祼照逼接客。警方接獲線報，才將2人解救出來。

綜合陸媒報導，受害的2位女生分別姓李和霍，7月31日與李女的男友陳男一起遊玩，期間認識了陳男的4名朋友，包括19歲的趙男、17歲的張男、19歲的閆男和熊男，不久一起到夜店喝酒。酒後，趙男等人先把李女3人帶到郊區，打傷並趕走陳男後，再把2位女孩帶到一間酒店，開了2間房間。趙男看管李女，其餘人則負責看管霍女。

期間，趙男及張男分別威脅及強迫2女拍下裸照，否則就毒打一頓。趙男等人其後又以裸照作威脅，要求對方出去接客，遭到2位女孩拒絕，便將她們拘禁在酒店內。隨後，趙男2度性侵李女，要求女孩致電家人報平安，再沒收手機。2女期間一度嘗試逃跑，但都被發現。

當地警方7日接獲市民舉報，隨即趕到現場，把仍在睡覺的趙男等4人逮捕，才解救被困的2名女子。目前，警方已將趙男等4人刑事拘留，正在進一步調查案件中。