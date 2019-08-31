超變態老媽逼兩個孩子發生性行為　全程直播給男友看

▲變態老媽李芝姬。圖右是她服刑的監獄。(圖／Seminole郡警長辦公室)

國際中心／綜合報導

美國佛里達州警方之前搜索一棟房子時，抓到一名超變態老媽。他們在屋內搜出巨量的性侵影像，從中發現：這名變態老媽竟然逼自己的兩名孩子發生性行為，然後直播給人在另一州的男友觀看。

她的男友奧昆多(Roberto Oquendo)今年38歲，周一(26日)被判50年徒刑。此案之所以曝光，原因是員警在2016年9月的一次交通臨檢時，意外在他的車子裡發現這些驚人影像。

之後，警方在他位於佛州塞巴斯蒂安市(Sebastian)的家中，發現上述巨量的性侵影像。33歲的李芝姬(Rose Beth Litzky)是在2014年10月至2016年9月期間拍下這些畫面。當時她住在佛羅里達州上址，奧昆多則住在維吉尼亞州。

聯邦陪審團之前裁定李芝姬蓄意製作兒童色情品、以及擁有兒童色情品等罪名成立，她將於10月時被判刑。她是兩名個孩子的「母親」，但是她跟受害者之間的血緣關係尚未獲得證實。

在警方的一次問話中，李芒姬承認拍攝了100個兒童色情的影片或照片檔案，還直播給奧昆多看，目的是讓他獲得「性滿足」。後來，奧昆多乾脆搬到佛羅里達，親自拍攝兒童色情品。

美國司法部在聲明中說：「奧昆多利用社群媒體跟李芝姬聊天。期間，李芝姬逼兩名女童進行性行為，讓奧昆多在線上觀看，以滿足他的性慾。」